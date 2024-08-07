https://ria.ru/20240807/mizulina-1964676339.html
Мизулина не приняла извинения Лебедева
Мизулина не приняла извинения Лебедева - РИА Новости, 07.08.2024
Мизулина не приняла извинения Лебедева
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после публикации извинения перед ней дизайнера и блогера Артемия Лебедева в связи с интервью журналисту Юрию РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:41
2024-08-07T15:41
2024-08-07T15:41
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после публикации извинения перед ней дизайнера и блогера Артемия Лебедева в связи с интервью журналисту Юрию Дудю*, заявила в своем Telegram-канале, что видео с "так называемыми извинениями" будет включено в предмет искового заявления. Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. В свою очередь Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. "Я не принимаю так называемые "извинения" блогера Лебедева. Видео с так называемыми "извинениями" будет включено в предмет искового заявления. Как и все иные видео с оскорбительными высказываниями в мой адрес и адрес Лиги безопасного интернета со стороны этого блогера на площадке VK, опубликованные в течение последнего года", - написала Мизулина. Она добавила, что хотела бы услышать официальную позицию социальной сети "ВКонтакте" по поводу интервью Лебедева Дудю*, а также разделяет ли соцсеть позицию сотрудника VK Лебедева по поводу деятельности матерей Беслана и гибели Евгения Пригожина. "Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело - пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию", - написала Мизулина. Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html
https://ria.ru/20240801/isk-1963564365.html
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технологии, россия, беслан, артемий лебедев, екатерина мизулина, евгений пригожин, лига безопасного интернета
Технологии, Россия, Беслан, Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Евгений Пригожин, Лига безопасного интернета
Мизулина не приняла извинения Лебедева
Мизулина: видео с "извинениями" Лебедева будет включено в иск