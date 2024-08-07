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Мишустин поручил рассмотреть направление бюджетных кредитов на туризм - РИА Новости, 07.08.2024
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Туризм
 
10:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/mishustin-1964578465.html
Мишустин поручил рассмотреть направление бюджетных кредитов на туризм
Мишустин поручил рассмотреть направление бюджетных кредитов на туризм - РИА Новости, 07.08.2024
Мишустин поручил рассмотреть направление бюджетных кредитов на туризм
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минстрою и Минфину к середине сентября рассмотреть вопрос о возможности направления РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:32
2024-08-07T10:32
туризм
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
туризм
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минстрою и Минфину к середине сентября рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов и средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщила пресс-служба кабмина. Это следует из поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Туризм и гостеприимство". "Правительство завершает формирование национального проекта "Туризм и гостеприимство". Его доработанная версия должна быть представлена до конца августа 2024 года", - указали в пресс-службе. "Отдельный блок поручений посвящён вопросам финансирования нацпроекта. Так, Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Решение об этом должно быть принято к середине сентября 2024 года", - сообщили в пресс-службе кабмина. Там добавили, что глава кабмина поддержал представленную структуру национального проекта – в его состав войдут пять федеральных проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны" и "Кадры для туризма". "При доработке нацпроекта необходимо выбрать оптимальную модель управления, синхронизировать межведомственные программы, просчитать социальные эффекты от запланированных мероприятий. Кроме того, нужно уделить внимание доступности туристических услуг для разных социально-демографических групп. В числе других направлений доработки – цифровизация рынка туристических услуг, повышение производительности труда и развитие отраслевого образования. Все эти задачи предстоит решить Минэкономразвития, Минпромторгу и Минстрою", - добавили в кабмине. Там отметили, что заложенная в нацпроект модель развития туристической отрасли предполагает постоянную обратную связь с туристами, число которых должно постоянно расти. Для этого "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом поручено разработать целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг. Она должна быть готова к началу октября, указали в сообщении.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство финансов рф (минфин россии), туризм
Туризм, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Туризм
Мишустин поручил рассмотреть направление бюджетных кредитов на туризм

Мишустин поручил рассмотреть возможность финансирования пяти проектов в туризме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минстрою и Минфину к середине сентября рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов и средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщила пресс-служба кабмина.
Это следует из поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Туризм и гостеприимство". "Правительство завершает формирование национального проекта "Туризм и гостеприимство". Его доработанная версия должна быть представлена до конца августа 2024 года", - указали в пресс-службе.
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"Отдельный блок поручений посвящён вопросам финансирования нацпроекта. Так, Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Решение об этом должно быть принято к середине сентября 2024 года", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Там добавили, что глава кабмина поддержал представленную структуру национального проекта – в его состав войдут пять федеральных проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны" и "Кадры для туризма".
«
"При доработке нацпроекта необходимо выбрать оптимальную модель управления, синхронизировать межведомственные программы, просчитать социальные эффекты от запланированных мероприятий. Кроме того, нужно уделить внимание доступности туристических услуг для разных социально-демографических групп. В числе других направлений доработки – цифровизация рынка туристических услуг, повышение производительности труда и развитие отраслевого образования. Все эти задачи предстоит решить Минэкономразвития, Минпромторгу и Минстрою", - добавили в кабмине.
Там отметили, что заложенная в нацпроект модель развития туристической отрасли предполагает постоянную обратную связь с туристами, число которых должно постоянно расти. Для этого "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом поручено разработать целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг. Она должна быть готова к началу октября, указали в сообщении.
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ТуризмЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Туризм
 
 
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