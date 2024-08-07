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Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны - РИА Новости, 07.08.2024
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22:59 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964781841.html
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны - РИА Новости, 07.08.2024
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны
Заключившие контракт с Минобороны РФ жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:59
2024-08-07T22:59
безопасность
россия
курская область
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Заключившие контракт с Минобороны РФ жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Предприниматели Бурятии помогали и раньше, а сейчас еще больше готовы усилить свою помощь. С сегодняшнего дня мы увеличиваем выплаты за счет бюджета республики до 500 тысяч рублей всем, кто подпишет контракт с Минобороны. С учетом единовременной выплаты от Минобороны в размере 400 тысяч и поддержки бизнеса в размере 100 тысяч, каждый подписавший контракт в итоге получит один миллион рублей сразу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что ежемесячно в период службы на СВО каждый еще получает от 200 тысяч от Минобороны. "Враг всё больше бросает вызов нашей стране. Проигрывая по всем фронтам, начинает обстреливать и нападать на мирные посёлки и гражданское население. Пересёк границу и напал на Курскую область. У нас в республике были и есть сильные люди. Готовые встать на защиту. И мы готовы их поддержать всем, чем можем", - подчеркнул Цыденов.
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безопасность, россия, курская область, алексей цыденов
Безопасность, Россия, Курская область, Алексей Цыденов
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны

В Бурятии заключившие контракт с Минобороны получат миллион рублей единовременно

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Заключившие контракт с Минобороны РФ жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«
"Предприниматели Бурятии помогали и раньше, а сейчас еще больше готовы усилить свою помощь. С сегодняшнего дня мы увеличиваем выплаты за счет бюджета республики до 500 тысяч рублей всем, кто подпишет контракт с Минобороны. С учетом единовременной выплаты от Минобороны в размере 400 тысяч и поддержки бизнеса в размере 100 тысяч, каждый подписавший контракт в итоге получит один миллион рублей сразу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ежемесячно в период службы на СВО каждый еще получает от 200 тысяч от Минобороны.
"Враг всё больше бросает вызов нашей стране. Проигрывая по всем фронтам, начинает обстреливать и нападать на мирные посёлки и гражданское население. Пересёк границу и напал на Курскую область. У нас в республике были и есть сильные люди. Готовые встать на защиту. И мы готовы их поддержать всем, чем можем", - подчеркнул Цыденов.
Служба социальных координаторов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вчера, 13:28
 
БезопасностьРоссияКурская областьАлексей Цыденов
 
 
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