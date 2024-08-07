https://ria.ru/20240807/minoborony-1964781841.html
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны - РИА Новости, 07.08.2024
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны
Заключившие контракт с Минобороны РФ жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:59
2024-08-07T22:59
2024-08-07T22:59
безопасность
россия
курская область
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Заключившие контракт с Минобороны РФ жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Предприниматели Бурятии помогали и раньше, а сейчас еще больше готовы усилить свою помощь. С сегодняшнего дня мы увеличиваем выплаты за счет бюджета республики до 500 тысяч рублей всем, кто подпишет контракт с Минобороны. С учетом единовременной выплаты от Минобороны в размере 400 тысяч и поддержки бизнеса в размере 100 тысяч, каждый подписавший контракт в итоге получит один миллион рублей сразу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что ежемесячно в период службы на СВО каждый еще получает от 200 тысяч от Минобороны. "Враг всё больше бросает вызов нашей стране. Проигрывая по всем фронтам, начинает обстреливать и нападать на мирные посёлки и гражданское население. Пересёк границу и напал на Курскую область. У нас в республике были и есть сильные люди. Готовые встать на защиту. И мы готовы их поддержать всем, чем можем", - подчеркнул Цыденов.
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, алексей цыденов
Безопасность, Россия, Курская область, Алексей Цыденов
Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны
В Бурятии заключившие контракт с Минобороны получат миллион рублей единовременно