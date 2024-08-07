https://ria.ru/20240807/minoborony-1964781841.html

Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны

Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны - РИА Новости, 07.08.2024

Жителям Бурятии увеличили выплаты за контракт с Минобороны

Заключившие контракт с Минобороны РФ жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:59

2024-08-07T22:59

2024-08-07T22:59

безопасность

россия

курская область

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Заключившие контракт с Минобороны РФ жители Бурятии получат миллион рублей единовременно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Предприниматели Бурятии помогали и раньше, а сейчас еще больше готовы усилить свою помощь. С сегодняшнего дня мы увеличиваем выплаты за счет бюджета республики до 500 тысяч рублей всем, кто подпишет контракт с Минобороны. С учетом единовременной выплаты от Минобороны в размере 400 тысяч и поддержки бизнеса в размере 100 тысяч, каждый подписавший контракт в итоге получит один миллион рублей сразу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что ежемесячно в период службы на СВО каждый еще получает от 200 тысяч от Минобороны. "Враг всё больше бросает вызов нашей стране. Проигрывая по всем фронтам, начинает обстреливать и нападать на мирные посёлки и гражданское население. Пересёк границу и напал на Курскую область. У нас в республике были и есть сильные люди. Готовые встать на защиту. И мы готовы их поддержать всем, чем можем", - подчеркнул Цыденов.

https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

безопасность, россия, курская область, алексей цыденов