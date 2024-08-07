https://ria.ru/20240807/minoborony-1964738379.html

Минобороны разрабатывает акты для реабилитации бойцов СВО с семьями

Минобороны разрабатывает акты для реабилитации бойцов СВО с семьями - РИА Новости, 07.08.2024

Минобороны разрабатывает акты для реабилитации бойцов СВО с семьями

Министерство обороны ведет разработку нормативных актов, которые позволят бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции, отправляться на... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:13

2024-08-07T18:13

2024-08-07T18:13

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Министерство обороны ведет разработку нормативных актов, которые позволят бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции, отправляться на реабилитацию семьями, сообщила журналистам в ходе работы в войсках Центрального военного округа заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Министр обороны Белоусов Андрей Рэмович как раз дал поручение разработать в том числе нормативные акты, которые позволят сейчас нашим военнослужащим проходить реабилитацию совместно с близкими своими, семьями, женами, с мамами, с детьми. Некоторые, представляете, даже с тещами приезжают", - сказала Цивилева. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что жены участников СВО - лучшие психологи для бойцов, и могут сопровождать своих мужей во время реабилитации в санаториях. Таким образом он отреагировал на инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей разрешить супругам военнослужащих отдыхать с ними вместе в санаториях в период реабилитации. В среду Цивилева прибыла в Самару для работы в войсках Центрального военного округа. Помимо работы в подразделениях ВС РФ, она провела встречу с ветеранами специальной военной операции в региональном филиале фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20240725/minoborony-1962033750.html

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здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф)