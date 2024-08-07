https://ria.ru/20240807/mineeva-1964703272.html

Минеева: число предпринимателей в Москве скоро превысит один млн человек

Минеева: число предпринимателей в Москве скоро превысит один млн человек - РИА Новости, 07.08.2024

Минеева: число предпринимателей в Москве скоро превысит один млн человек

Число предпринимателей в Москве стремительно растет, скоро их в российской столице будет более одного миллиона человек, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:00

2024-08-07T17:00

2024-08-07T17:00

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Число предпринимателей в Москве стремительно растет, скоро их в российской столице будет более одного миллиона человек, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве было создано порядка 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на начало 2024 года их работало почти 885 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11% - до 418,1 тысячи. "Да, экономика России, несмотря на санкционное давление, оживает, восстанавливается. Впрочем, мне это известно не по количеству миллиардеров в столице РФ, а по тому, какими стремительными темпами растет в городе число предпринимателей, которое вскоре наверняка перевалит за один миллион", - сказала она. По ее словам, Москва в этом смысле демонстрирует сегодня невероятно положительную динамику. "Плюс к этому стоит добавить еще самозанятых, коих сейчас в городе насчитывается свыше 1,7 миллиона", - заметила собеседница агентства. "Среди них много тех, кто трудится в креативных индустриях - дизайнеров самого разного профиля, айтишников, представителей beauty-сферы, которые улучшают качество нашей жизни", - подчеркнула Минеева. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 августа в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240807/mineeva-1964702805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), сергей собянин, твой бизнес – новости