https://ria.ru/20240807/mineeva-1964702805.html

Минеева: среди предпринимателей Москвы уже почти половина женщины

Минеева: среди предпринимателей Москвы уже почти половина женщины - РИА Новости, 07.08.2024

Минеева: среди предпринимателей Москвы уже почти половина женщины

Среди предпринимателей Москвы все больше женщин: их в мегаполисе уже 42%, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:58

2024-08-07T16:58

2024-08-07T16:58

твой бизнес

твой бизнес – новости

москва

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930202023_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_4667d7d126e3c398cf328acc8d51450d.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Среди предпринимателей Москвы все больше женщин: их в мегаполисе уже 42%, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "Одним из нынешних трендов является растущее число женщин-предпринимателей. Сегодня их уже почти столько же, сколько и мужчин: по последним данным, в мегаполисе их уже 42%", - сказала она. "Женщины у нас всегда были более активны, особенно в сложные времена", - отметила собеседница агентства. По ее словам, "в отличие от мужчин, они не впадают так легко в депрессию, не ищут спасения в алкоголе". "Наоборот, они мобилизуют все свои резервы, смелее идут на риск, в них мощнее инстинкт самосохранения, стремление выжить. Все это, видимо, заложено в женщине природой", - заметила Минеева. "Как бы то ни было, частные детские сады, творческие кружки, кафе, рестораны, салоны красоты, оздоровительные массажные кабинеты – все это сейчас в Москве во многом женский бизнес", - подчеркнула омбудсмен. Другим трендом она назвала набирающее обороты молодежное предпринимательство. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 августа в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240802/uslugi-1963640470.html

https://ria.ru/20240729/dostup-1962746832.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)