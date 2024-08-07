https://ria.ru/20240807/mineeva-1964702805.html
Минеева: среди предпринимателей Москвы уже почти половина женщины
Минеева: среди предпринимателей Москвы уже почти половина женщины - РИА Новости, 07.08.2024
Минеева: среди предпринимателей Москвы уже почти половина женщины
Среди предпринимателей Москвы все больше женщин: их в мегаполисе уже 42%, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:58
2024-08-07T16:58
2024-08-07T16:58
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татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Среди предпринимателей Москвы все больше женщин: их в мегаполисе уже 42%, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "Одним из нынешних трендов является растущее число женщин-предпринимателей. Сегодня их уже почти столько же, сколько и мужчин: по последним данным, в мегаполисе их уже 42%", - сказала она. "Женщины у нас всегда были более активны, особенно в сложные времена", - отметила собеседница агентства. По ее словам, "в отличие от мужчин, они не впадают так легко в депрессию, не ищут спасения в алкоголе". "Наоборот, они мобилизуют все свои резервы, смелее идут на риск, в них мощнее инстинкт самосохранения, стремление выжить. Все это, видимо, заложено в женщине природой", - заметила Минеева. "Как бы то ни было, частные детские сады, творческие кружки, кафе, рестораны, салоны красоты, оздоровительные массажные кабинеты – все это сейчас в Москве во многом женский бизнес", - подчеркнула омбудсмен. Другим трендом она назвала набирающее обороты молодежное предпринимательство. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 августа в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240802/uslugi-1963640470.html
https://ria.ru/20240729/dostup-1962746832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Среди предпринимателей Москвы все больше женщин: их в мегаполисе уже 42%, сообщила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
"Одним из нынешних трендов является растущее число женщин-предпринимателей. Сегодня их уже почти столько же, сколько и мужчин: по последним данным, в мегаполисе их уже 42%", - сказала она.
"Женщины у нас всегда были более активны, особенно в сложные времена", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, "в отличие от мужчин, они не впадают так легко в депрессию, не ищут спасения в алкоголе". "Наоборот, они мобилизуют все свои резервы, смелее идут на риск, в них мощнее инстинкт самосохранения, стремление выжить. Все это, видимо, заложено в женщине природой", - заметила Минеева
.
"Как бы то ни было, частные детские сады, творческие кружки, кафе, рестораны, салоны красоты, оздоровительные массажные кабинеты – все это сейчас в Москве во многом женский бизнес", - подчеркнула омбудсмен.
Другим трендом она назвала набирающее обороты молодежное предпринимательство.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 августа в 11.00 мск.