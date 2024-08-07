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Умер советский ученый и еврейский общественный деятель Михаил Членов - РИА Новости, 07.08.2024
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16:50 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/mihail-1964699367.html
Умер советский ученый и еврейский общественный деятель Михаил Членов
Умер советский ученый и еврейский общественный деятель Михаил Членов - РИА Новости, 07.08.2024
Умер советский ученый и еврейский общественный деятель Михаил Членов
Советский и российский этнограф, востоковед, а также видный еврейский общественный деятель Михаил Членов умер 7 августа, следует из сообщения, опубликованного в РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:50
2024-08-07T16:50
россия
ссср
берл лазар
александр бородай
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советский и российский этнограф, востоковед, а также видный еврейский общественный деятель Михаил Членов умер 7 августа, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале главного раввина России Берла Лазара. "Седьмого августа, в среду, ушел из жизни Михаил Анатольевич Членов - советский и российский этнограф, востоковед и общественный деятель. Ему было 83 года", - написал главный раввин РФ. Берл Лазар выразил соболезнования в связи со смертью Членова - видного ученого и еврейского деятеля. "Он был дорог всем нам как один из "отцов-основателей" еврейского национального движения в СССР. В 70-е годы, когда власти проводили политику государственного антисемитизма, он стал одним из первых подпольных преподавателей иврита, затем создал Еврейскую историко-этнографическую комиссию, которая тоже несколько лет была вынуждена действовать нелегально. А когда в период перестройки и гласности с государственным антисемитизмом было покончено, Михаил Анатольевич был среди основателей еврейской национально-культурной автономии и внес весомый вклад в дело еврейского высшего образования, явившись, по сути, создателем Академии Маймонида в Москве", - добавил раввин. По его словам, умершего "в мире грядущем" ждет награда за все хорошее, что он сделал для всего нашего народа. "Так пусть память о Михаиле Анатольевиче навсегда останется с нами. И пусть оттуда, где он сейчас, он видит процветание еврейской жизни в России - победу дела, которому он отдал все свои силы", - заключил Берл Лазар. Также соболезнования родным ученого (текст в распоряжении РИА Новости) выразил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Он назвал Членова одним из лидеров еврейского национального движения и отметил, что сегодня еврейская община успешна во многом благодаря его смелости и мудрости. По словам Бороды, Михаил Анатольевич был по-настоящему счастливым человеком, которому удалось найти свое призвание и всецело посвятить ему жизнь. "Его любовь и увлеченность этнографией чувствуется во всех его интервью, выступлениях, статьях. А результатом сложнейших экспедиций и исследований является множество открытых миру фактов о самых неизвестных и загадочных культурах России и мира… Можно назвать огромной удачей то, что у истоков возрождения общины стоял профессиональный этнограф, обладающий чуткостью, уважением и пиететом к культурам малых народов, заинтересованный в сохранении традиционных общин, глубоко убежденный, что каждая культура - бесценна", - подчеркнул Борода.
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россия, ссср, берл лазар, александр бородай, федерация еврейских общин россии
Россия, СССР, Берл Лазар, Александр Бородай, Федерация еврейских общин России
Умер советский ученый и еврейский общественный деятель Михаил Членов

Советский ученый и еврейский общественный деятель Михаил Членов умер в 83 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Членов
Генеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Членов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Членов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советский и российский этнограф, востоковед, а также видный еврейский общественный деятель Михаил Членов умер 7 августа, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале главного раввина России Берла Лазара.
«
"Седьмого августа, в среду, ушел из жизни Михаил Анатольевич Членов - советский и российский этнограф, востоковед и общественный деятель. Ему было 83 года", - написал главный раввин РФ.
Берл Лазар выразил соболезнования в связи со смертью Членова - видного ученого и еврейского деятеля.
«
"Он был дорог всем нам как один из "отцов-основателей" еврейского национального движения в СССР. В 70-е годы, когда власти проводили политику государственного антисемитизма, он стал одним из первых подпольных преподавателей иврита, затем создал Еврейскую историко-этнографическую комиссию, которая тоже несколько лет была вынуждена действовать нелегально. А когда в период перестройки и гласности с государственным антисемитизмом было покончено, Михаил Анатольевич был среди основателей еврейской национально-культурной автономии и внес весомый вклад в дело еврейского высшего образования, явившись, по сути, создателем Академии Маймонида в Москве", - добавил раввин.
По его словам, умершего "в мире грядущем" ждет награда за все хорошее, что он сделал для всего нашего народа.
«
"Так пусть память о Михаиле Анатольевиче навсегда останется с нами. И пусть оттуда, где он сейчас, он видит процветание еврейской жизни в России - победу дела, которому он отдал все свои силы", - заключил Берл Лазар.
Также соболезнования родным ученого (текст в распоряжении РИА Новости) выразил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Он назвал Членова одним из лидеров еврейского национального движения и отметил, что сегодня еврейская община успешна во многом благодаря его смелости и мудрости.
По словам Бороды, Михаил Анатольевич был по-настоящему счастливым человеком, которому удалось найти свое призвание и всецело посвятить ему жизнь.
«
"Его любовь и увлеченность этнографией чувствуется во всех его интервью, выступлениях, статьях. А результатом сложнейших экспедиций и исследований является множество открытых миру фактов о самых неизвестных и загадочных культурах России и мира… Можно назвать огромной удачей то, что у истоков возрождения общины стоял профессиональный этнограф, обладающий чуткостью, уважением и пиететом к культурам малых народов, заинтересованный в сохранении традиционных общин, глубоко убежденный, что каждая культура - бесценна", - подчеркнул Борода.
 
РоссияСССРБерл ЛазарАлександр БородайФедерация еврейских общин России
 
 
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