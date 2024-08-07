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Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России
Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России - РИА Новости, 08.08.2024
Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России
Москва выразила посольству Японии протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России, заявило Министерство... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:02
2024-08-07T23:02
2024-08-08T01:10
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япония
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва выразила посольству Японии протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России, заявило Министерство иностранных дел РФ.Как уточнили на Смоленской площади, протест был заявлен 7 августа в связи с тем, что учения, проходившие с 18 по 26 июля, проводились в том числе в районе острова Хоккайдо, расположенного рядом с российской границей.Ведомство отметило, что японской стороне было указано на категорическую недопустимость "провокационной военной активности" у дальневосточных рубежей РФ. Подчеркивается, что такая активность в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России.В МИД предупредили японскую сторону об "адекватных контрмерах" с целью защиты суверенитета страны.
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россия, япония, москва
Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России
МИД: посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Москва выразила посольству Японии протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России, заявило
Министерство иностранных дел РФ.
Как уточнили на Смоленской площади, протест был заявлен 7 августа в связи с тем, что учения, проходившие с 18 по 26 июля, проводились в том числе в районе острова Хоккайдо, расположенного рядом с российской границей.
Ведомство отметило, что японской стороне было указано на категорическую недопустимость "провокационной военной активности" у дальневосточных рубежей РФ. Подчеркивается, что такая активность в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России.
В МИД предупредили японскую сторону об "адекватных контрмерах" с целью защиты суверенитета страны.