https://ria.ru/20240807/mid-1964782490.html

Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России

Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России - РИА Новости, 08.08.2024

Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России

Москва выразила посольству Японии протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России, заявило Министерство... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:02

2024-08-07T23:02

2024-08-08T01:10

россия

япония

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва выразила посольству Японии протест в связи с проведением японо-американских учений в непосредственной близости от границ России, заявило Министерство иностранных дел РФ.Как уточнили на Смоленской площади, протест был заявлен 7 августа в связи с тем, что учения, проходившие с 18 по 26 июля, проводились в том числе в районе острова Хоккайдо, расположенного рядом с российской границей.Ведомство отметило, что японской стороне было указано на категорическую недопустимость "провокационной военной активности" у дальневосточных рубежей РФ. Подчеркивается, что такая активность в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности России.В МИД предупредили японскую сторону об "адекватных контрмерах" с целью защиты суверенитета страны.

https://ria.ru/20240806/aziya-1964447322.html

россия

япония

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россия, япония, москва