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Киев атакой в Курской области пытался посеять панику, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 07.08.2024 (обновлено: 16:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/mid-1964683257.html
Киев атакой в Курской области пытался посеять панику, заявили в МИД
Киев атакой в Курской области пытался посеять панику, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2024
Киев атакой в Курской области пытался посеять панику, заявили в МИД
Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева, заявила официальный... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:58
2024-08-07T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчеты неонацистов не оправдались", - говорится в комментарии на сайте дипведомства."Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук. Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима".По словам Захаровой, российские вооруженные силы дали решительный отпор противнику, который понес существенные потери.При этом, указала она, по имеющимся сведениям в результате обстрелов ранения и травмы получили 24 мирных жителя Курской области, в том числе шестеро детей. При ударе дроном по автомобилю скорой помощи погибли фельдшер и водитель, добавила Захарова.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html
https://radiosputnik.ru/20240807/zakharova-1964638382.html
https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html
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в мире, киев, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Киев атакой в Курской области пытался посеять панику, заявили в МИД

МИД: Киев атакой в Курской области пытался показать подобие активности

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия в связи с действиями ВСУ в Курской области призывает международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. Очевидно, что и здесь расчеты неонацистов не оправдались", - говорится в комментарии на сайте дипведомства.
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"Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук. Призываем международное сообщество не оставаться в стороне и решительно осудить преступные действия киевского режима".
По словам Захаровой, российские вооруженные силы дали решительный отпор противнику, который понес существенные потери.
При этом, указала она, по имеющимся сведениям в результате обстрелов ранения и травмы получили 24 мирных жителя Курской области, в том числе шестеро детей. При ударе дроном по автомобилю скорой помощи погибли фельдшер и водитель, добавила Захарова.
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ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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