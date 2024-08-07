https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске

МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске - РИА Новости, 07.08.2024

МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске

Владимир Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране еще на 3 месяца, заявила официальный... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:00

2024-08-07T13:00

2024-08-07T13:07

специальная военная операция на украине

курская область

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране еще на 3 месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон", - написала она.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/obstanovka-1964622917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, украина, владимир зеленский, в мире