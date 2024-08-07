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МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 07.08.2024 (обновлено: 13:07 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске
МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске - РИА Новости, 07.08.2024
МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске
Владимир Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране еще на 3 месяца, заявила официальный... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:00
2024-08-07T13:07
специальная военная операция на украине
курская область
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране еще на 3 месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон", - написала она.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/obstanovka-1964622917.html
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курская область, украина, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, В мире
МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске

МИД: Зеленский отправил украинцев в Курскую область, чтобы продлить мобилизацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске, чтобы "под шумок" продлить мобилизацию в стране еще на 3 месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию ещё на 3 месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон", - написала она.
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ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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