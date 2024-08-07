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Захарова прокомментировала преследование российской журналистки в Эстонии - РИА Новости, 07.08.2024
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09:00 07.08.2024 (обновлено: 09:12 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/mid-1964560728.html
Захарова прокомментировала преследование российской журналистки в Эстонии
Захарова прокомментировала преследование российской журналистки в Эстонии - РИА Новости, 07.08.2024
Захарова прокомментировала преследование российской журналистки в Эстонии
Преследование эстонскими властями журналистки Светланы Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, является очередной... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:00
2024-08-07T09:12
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Преследование эстонскими властями журналистки Светланы Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, является очередной "политической заказухой", чтобы создать антироссийский информационный фон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Это очередная политическая история. Это очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы создавать вокруг информации о России, из России, про Россию токсичный фон", - сказала Захарова.Он добавила, что это нужно и для того, чтобы запугивать тех, кто работает в этом ключе.Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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эстония, россия, в мире
Эстония, Россия, В мире
Захарова прокомментировала преследование российской журналистки в Эстонии

В МИД назвали преследование Эстонией журналистки Бурцевой политической заказухой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Преследование эстонскими властями журналистки Светланы Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, является очередной "политической заказухой", чтобы создать антироссийский информационный фон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«
"Это очередная политическая история. Это очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы создавать вокруг информации о России, из России, про Россию токсичный фон", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Запад теряет мир
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Он добавила, что это нужно и для того, чтобы запугивать тех, кто работает в этом ключе.
Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
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