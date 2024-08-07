https://ria.ru/20240807/meropriyatiya-1964622022.html
В Курской области отменили все массовые мероприятия
В Курской области отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области отменили все массовые мероприятия
В Курской области отменены все массовые мероприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:56
2024-08-07T12:56
2024-08-07T13:02
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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ТУЛА, 7 авг – РИА Новости. В Курской области отменены все массовые мероприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий. Благодарю всех за помощь Курской области", - говорится в сообщении.Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
В Курской области отменили все массовые мероприятия
В Курской области оперативный штаб отменил все массовые мероприятия