https://ria.ru/20240807/meropriyatiya-1964622022.html

В Курской области отменили все массовые мероприятия

В Курской области отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области отменили все массовые мероприятия

В Курской области отменены все массовые мероприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:56

2024-08-07T12:56

2024-08-07T13:02

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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ТУЛА, 7 авг – РИА Новости. В Курской области отменены все массовые мероприятия, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий. Благодарю всех за помощь Курской области", - говорится в сообщении.Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия