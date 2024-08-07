https://ria.ru/20240807/medved-1964761903.html

В Словакии медведь напал на туриста

В Словакии медведь напал на туриста - РИА Новости, 07.08.2024

В Словакии медведь напал на туриста

Турист получил ранения рук и ног в результате нападения медведя в горах на севере Словакии, сообщило словацкое издание Aktuality. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:33

2024-08-07T20:33

2024-08-07T20:33

новости - туризм

словакия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/22/1491232257_0:508:4928:3280_1920x0_80_0_0_107d64fb731abeb1b0296dbc325d7b9c.jpg

БРАТИСЛАВА, 7 авг - РИА Новости. Турист получил ранения рук и ног в результате нападения медведя в горах на севере Словакии, сообщило словацкое издание Aktuality. "После прибытия полицейского патруля было установлено, что медведь напал на 62-летнего туриста на туристической тропе в Бобровецкой долине (Западные Татры, на севере Словакии - ред.)", - сообщил портал со ссылкой на полицию. Мужчина с ранениями рук и ног был доставлен в больницу, после осмотра он был отпущен домой. Ведется поиск животного, полиция просит туристов быть особенно внимательными на природе. В Словакии с начала года зарегистрировано 15 нападений медведя на человека, одно из них было с летальным исходом. В конце мая парламент Словакии одобрил поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. В начале июня документ подписал президент республики. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба говорил, что ранее необходимо было длительное время добиваться разрешения на отстрел медведей, иногда это тянулось даже годами. Тараба также отмечал, что ведомство получило информацию от отелей, которая свидетельствует об оттоке туристов из-за участившихся встреч людей с медведями. По мнению министерства окружающей среды, к таким инцидентам приводит утрата пугливости у этого охраняемого животного. В ведомстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей. В середине марта медведь в центре города Липтовский Микулаш (на севере Словакии) ранил пятерых жителей города, включая десятилетнюю девочку. Благодаря действиям полиции животное удалось выгнать из города, специальные патрули вели его поиски, позже оно было застрелено. Незадолго до этого инцидента в горах Словакии, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Животное напало на нее, когда женщина вместе со своим спутником гуляла в Деменовской долине в Низких Татрах, на популярном среди туристов горном маршруте. Мужчине удалось спастись от медведя бегством. В начале мая в популярном среди туристов месте в центральном регионе Словакии медведица напала на пожилого грибника, а в середине июня в этом же регионе медведь напал на дачника.

https://ria.ru/20240708/slovakija-1958291915.html

https://ria.ru/20240805/tragediya-1964054147.html

https://ria.ru/20240610/medved-1951964566.html

словакия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, словакия, белоруссия