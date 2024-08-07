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Матушкин: тамбовским бойцам СВО будут выплачивать от региона 400 тыс рублей - РИА Новости, 07.08.2024
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Тамбовская область
 
14:56 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/matushkin-1964661532.html
Матушкин: тамбовским бойцам СВО будут выплачивать от региона 400 тыс рублей
Матушкин: тамбовским бойцам СВО будут выплачивать от региона 400 тыс рублей - РИА Новости, 07.08.2024
Матушкин: тамбовским бойцам СВО будут выплачивать от региона 400 тыс рублей
На внеочередном заседании Тамбовской областной Думы принят закон, которым установлена региональная единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:56
2024-08-07T14:56
тамбовская область
максим егоров
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На внеочередном заседании Тамбовской областной Думы принят закон, которым установлена региональная единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим в период с 31 июля по 31 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более для участия в СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. Проект закона области "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации", направленный на поддержку участников спецоперации, внесен главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Документ разработан в соответствии с указом президента РФ, которым установлена единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей гражданам, заключившим в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в СВО. Закон был принят на заседании регионального парламента сразу в двух чтениях. "Областная дума совместно с правительством региона продолжает работать над комплексом мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это наш долг — оказывать внимание и поддержку нашим защитникам, сделавшим ответственный выбор и отстаивающим сегодня интересы государства и его граждан в ходе специальной военной операции. В Тамбовской области предоставляется единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим в период с 31 июля по 31 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более для выполнения задач в зоне СВО. Ранее размер этой выплаты составлял 100 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Он уточнил, что общая сумма единовременных выплат с учетом установленной ранее указом президента РФ для военнослужащих из Тамбовской области составит 800 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240704/matushkin-1957456521.html
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максим егоров, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Максим Егоров, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: тамбовским бойцам СВО будут выплачивать от региона 400 тыс рублей

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыМатушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого
Матушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На внеочередном заседании Тамбовской областной Думы принят закон, которым установлена региональная единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим в период с 31 июля по 31 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более для участия в СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект закона области "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации", направленный на поддержку участников спецоперации, внесен главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Документ разработан в соответствии с указом президента РФ, которым установлена единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей гражданам, заключившим в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в СВО.
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Закон был принят на заседании регионального парламента сразу в двух чтениях.
"Областная дума совместно с правительством региона продолжает работать над комплексом мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это наш долг — оказывать внимание и поддержку нашим защитникам, сделавшим ответственный выбор и отстаивающим сегодня интересы государства и его граждан в ходе специальной военной операции. В Тамбовской области предоставляется единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим в период с 31 июля по 31 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более для выполнения задач в зоне СВО. Ранее размер этой выплаты составлял 100 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина.
Он уточнил, что общая сумма единовременных выплат с учетом установленной ранее указом президента РФ для военнослужащих из Тамбовской области составит 800 тысяч рублей.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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