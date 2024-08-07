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Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом - РИА Новости, 07.08.2024
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18:56 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/mask-1964745648.html
Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом
Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом - РИА Новости, 07.08.2024
Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что открыт к тому, чтобы провести ранее анонсированное интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:56
2024-08-07T18:56
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что открыт к тому, чтобы провести ранее анонсированное интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во вторник Трамп анонсировал свое интервью Маску, об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social. "Я открыт этому", - написал Маск в соцсети Х. Трамп после событий вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года был заблокирован на площадке Facebook* и соцсети X. После приобретения последней Илоном Маском аккаунты многих отстраненных от нее за ненадлежащую риторику пользователей, в том числе экс-президента Трампа, были восстановлены. Однако Трамп все равно предпочитает пользоваться собственной соцсетью Truth Social, которую он основал в 2022 году, отказавшись отрезанным от других крупнейших социальных сетей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, сша, россия, илон маск, дональд трамп, facebook, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Facebook, Выборы президента США — 2024
Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом

Маск заявил, что готов провести ранее анонсированное интервью с Трампом

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что открыт к тому, чтобы провести ранее анонсированное интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Во вторник Трамп анонсировал свое интервью Маску, об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.
«
"Я открыт этому", - написал Маск в соцсети Х.
Трамп после событий вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года был заблокирован на площадке Facebook* и соцсети X. После приобретения последней Илоном Маском аккаунты многих отстраненных от нее за ненадлежащую риторику пользователей, в том числе экс-президента Трампа, были восстановлены. Однако Трамп все равно предпочитает пользоваться собственной соцсетью Truth Social, которую он основал в 2022 году, отказавшись отрезанным от других крупнейших социальных сетей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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