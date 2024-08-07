https://ria.ru/20240807/mask-1964745648.html

Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом

Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом - РИА Новости, 07.08.2024

Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что открыт к тому, чтобы провести ранее анонсированное интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:56

2024-08-07T18:56

2024-08-07T18:56

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что открыт к тому, чтобы провести ранее анонсированное интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во вторник Трамп анонсировал свое интервью Маску, об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social. "Я открыт этому", - написал Маск в соцсети Х. Трамп после событий вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года был заблокирован на площадке Facebook* и соцсети X. После приобретения последней Илоном Маском аккаунты многих отстраненных от нее за ненадлежащую риторику пользователей, в том числе экс-президента Трампа, были восстановлены. Однако Трамп все равно предпочитает пользоваться собственной соцсетью Truth Social, которую он основал в 2022 году, отказавшись отрезанным от других крупнейших социальных сетей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, россия, илон маск, дональд трамп, facebook, выборы президента сша — 2024