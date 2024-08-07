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Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X - РИА Новости, 07.08.2024
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04:50 07.08.2024 (обновлено: 07:41 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/mask-1964545205.html
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X - РИА Новости, 07.08.2024
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему социальную сеть X и не... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:50
2024-08-07T07:41
илон маск
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему социальную сеть X и не размещают там рекламу. "Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война", - написал он в соцсети X. Генеральный директор соцсети Линда Яккарино, в свою очередь, заявила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), в том числе на такие компании, входящие в него, как Mars и Unilever, а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за "незаконный" бойкот соцсети. По ее словам, они не размещали рекламу в Х. Яккарино также отметила, что "незаконное действия" этих организаций и их руководителей обошлись X в миллиарды долларов. Ранее Маска раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, Маск, в свою очередь, назвал этот тезис правдивым. После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (например,, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом газета New York Times сообщала, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов из-за бойкота рекламодателей.
https://ria.ru/20240806/mask-1964483682.html
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60
илон маск, unilever, apple, sony pictures, в мире
Илон Маск, Unilever, Apple, Sony Pictures, В мире
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X

Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим принадлежащую ему социальную сеть X

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему социальную сеть X и не размещают там рекламу.
"Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война", - написал он в соцсети X.
Знак X на крыше штаб-квартиры компании в центре Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Вчера, 17:59
Генеральный директор соцсети Линда Яккарино, в свою очередь, заявила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), в том числе на такие компании, входящие в него, как Mars и Unilever, а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за "незаконный" бойкот соцсети. По ее словам, они не размещали рекламу в Х.
Яккарино также отметила, что "незаконное действия" этих организаций и их руководителей обошлись X в миллиарды долларов.
Ранее Маска раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, Маск, в свою очередь, назвал этот тезис правдивым. После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (например,, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом газета New York Times сообщала, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов из-за бойкота рекламодателей.
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Илон МаскUnileverAppleSony PicturesВ мире
 
 
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