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Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X

Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X - РИА Новости, 07.08.2024

Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему социальную сеть X и не... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T04:50

2024-08-07T04:50

2024-08-07T07:41

илон маск

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице объявил войну компаниям, которые бойкотируют принадлежащую ему социальную сеть X и не размещают там рекламу. "Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война", - написал он в соцсети X. Генеральный директор соцсети Линда Яккарино, в свою очередь, заявила, что компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM), в том числе на такие компании, входящие в него, как Mars и Unilever, а также на Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) за "незаконный" бойкот соцсети. По ее словам, они не размещали рекламу в Х. Яккарино также отметила, что "незаконное действия" этих организаций и их руководителей обошлись X в миллиарды долларов. Ранее Маска раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, Маск, в свою очередь, назвал этот тезис правдивым. После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (например,, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом газета New York Times сообщала, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов из-за бойкота рекламодателей.

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илон маск, unilever, apple, sony pictures, в мире