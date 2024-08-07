https://ria.ru/20240807/manyak-1964676860.html

Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка"

Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка" - РИА Новости, 07.08.2024

Суд прекратил уголовное преследование "скопинского маньяка"

Скопинский районный суд Рязанской области прекратил уголовное преследование Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк" и обвиняемого в укрывательстве... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:41

2024-08-07T15:41

2024-08-07T15:46

происшествия

рязанская область

виктор мохов

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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области прекратил уголовное преследование Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк" и обвиняемого в укрывательстве преступления, в связи с истечением срока давности, сообщили РИА Новости в суде. "Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока", - рассказали в суде. Как уточнила собеседница, второй обвиняемый, который также проходит по статье о заранее не обещанном укрывательстве преступления, соответствующего ходатайства не заявлял. Рассмотрение уголовного дела продолжится 13 августа в 10.00.В августе 2022 года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он признался. По данным следствия, 2 августа того же года пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, затем тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.Дело направили в Скопинский районный суд, Мохов и Алексей Архипкин обвинялись в не оговоренном заранее сокрытии особо тяжкого преступления, Евгений Полищук - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Заседание шесть раз откладывали из-за несформированной коллегии присяжных. В конце апреля в суде РИА Новости сообщили, что ее сформировали, суд приступил к рассмотрению дела, прошел ряд заседаний.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили - до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет.

https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html

https://ria.ru/20230731/zhertva-1887470263.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область, виктор мохов