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Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея
Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея - РИА Новости, 07.08.2024
Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея
В Московском зоопарке обсуждают кандидатуру невесты для манула Тимофея, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:29
2024-08-07T14:29
2024-08-07T14:57
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке обсуждают кандидатуру невесты для манула Тимофея, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. Она рассказала, что в Московский зоопарк приехали две подруги из Китая, большие поклонницы Тимофея. Они специально выбрались в Россию, чтобы проведать кота и посмотреть, как он живет. "Наши гостьи очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста. Они сватают для Тимоши прекрасную Адель, которая живет в Новосибирске", — написала Акулова.Она подчеркнула, что этот важный вопрос требует тщательной проработки и подготовки. Сейчас зоопарк находится на стадии активного обсуждения и организации всех необходимых условий.
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Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея
Акулова: Московский зоопарк активно обсуждает возможную невесту манула Тимофея