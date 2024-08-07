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Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея - РИА Новости, 07.08.2024
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14:29 07.08.2024 (обновлено: 14:57 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/manul-1964652481.html
Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея
Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея - РИА Новости, 07.08.2024
Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея
В Московском зоопарке обсуждают кандидатуру невесты для манула Тимофея, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:29
2024-08-07T14:57
хорошие новости
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россия
новосибирск
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке обсуждают кандидатуру невесты для манула Тимофея, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. Она рассказала, что в Московский зоопарк приехали две подруги из Китая, большие поклонницы Тимофея. Они специально выбрались в Россию, чтобы проведать кота и посмотреть, как он живет. "Наши гостьи очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста. Они сватают для Тимоши прекрасную Адель, которая живет в Новосибирске", — написала Акулова.Она подчеркнула, что этот важный вопрос требует тщательной проработки и подготовки. Сейчас зоопарк находится на стадии активного обсуждения и организации всех необходимых условий.
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Хорошие новости, Китай, Россия, Новосибирск, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Москва, Хорошие новости
Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея

Акулова: Московский зоопарк активно обсуждает возможную невесту манула Тимофея

© Фото : Светлана Акулова/TelegramМанулы Тимофей и Адель
Манулы Тимофей и Адель - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Манулы Тимофей и Адель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке обсуждают кандидатуру невесты для манула Тимофея, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
Она рассказала, что в Московский зоопарк приехали две подруги из Китая, большие поклонницы Тимофея. Они специально выбрались в Россию, чтобы проведать кота и посмотреть, как он живет.
© Фото : Светлана Акулова/TelegramПоклонницы манула Тимофея, приехавшие из Китая
Фото, опубликованное Светланой Акуловой - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Поклонницы манула Тимофея, приехавшие из Китая
"Наши гостьи очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста. Они сватают для Тимоши прекрасную Адель, которая живет в Новосибирске", — написала Акулова.
Она подчеркнула, что этот важный вопрос требует тщательной проработки и подготовки. Сейчас зоопарк находится на стадии активного обсуждения и организации всех необходимых условий.
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