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Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея

Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея - РИА Новости, 07.08.2024

Московский зоопарк показал претендентку на роль невесты манула Тимофея

В Московском зоопарке обсуждают кандидатуру невесты для манула Тимофея, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:29

2024-08-07T14:29

2024-08-07T14:57

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россия

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светлана акулова

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке обсуждают кандидатуру невесты для манула Тимофея, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале. Она рассказала, что в Московский зоопарк приехали две подруги из Китая, большие поклонницы Тимофея. Они специально выбрались в Россию, чтобы проведать кота и посмотреть, как он живет. "Наши гостьи очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста. Они сватают для Тимоши прекрасную Адель, которая живет в Новосибирске", — написала Акулова.Она подчеркнула, что этот важный вопрос требует тщательной проработки и подготовки. Сейчас зоопарк находится на стадии активного обсуждения и организации всех необходимых условий.

https://ria.ru/20240806/kot-1964490648.html

китай

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