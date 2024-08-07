https://ria.ru/20240807/manturov-1964650125.html

Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области

Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:20

2024-08-07T14:20

2024-08-07T14:29

курская область

происшествия

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_693c193a4dd24b23eead5271e2c67b25.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области."Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/zhiteli-1964649947.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия, денис мантуров