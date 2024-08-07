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Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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14:20 07.08.2024 (обновлено: 14:29 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/manturov-1964650125.html
Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области
Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:20
2024-08-07T14:29
курская область
происшествия
денис мантуров
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области."Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/zhiteli-1964649947.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
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курская область, происшествия, денис мантуров
Курская область, Происшествия, Денис Мантуров
Мантуров будет координировать работу ведомств по ситуации в Курской области

Путин поручил Мантурову координировать работу по ситуации в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Денис Мантуров. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по ситуации в Курской области.
"Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Последствия обстрела Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах
Вчера, 14:19
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
МИД объяснил, зачем Зеленский отправил украинцев на "мясорубку" в Курске
Вчера, 13:00
 
Курская областьПроисшествияДенис Мантуров
 
 
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