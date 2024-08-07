https://ria.ru/20240807/lobnja-1964614483.html

Правоохранители рассказали о причинах взрыва в квартире в Лобне

Правоохранители рассказали о причинах взрыва в квартире в Лобне - РИА Новости, 07.08.2024

Правоохранители рассказали о причинах взрыва в квартире в Лобне

Граната, по предварительной версии, взорвалась в руках мужчины в квартире в подмосковной Лобне, ему оторвало кисти рук, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:39

2024-08-07T12:39

2024-08-07T12:39

происшествия

лобня

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Граната, по предварительной версии, взорвалась в руках мужчины в квартире в подмосковной Лобне, ему оторвало кисти рук, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили агентству, что хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне, один человек пострадал. "Предварительно, после детонации гранаты мужчине оторвало кисти рук. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240806/moskva-1964375762.html

лобня

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2024

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происшествия, лобня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)