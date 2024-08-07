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"Точка невозврата". Раскрыт зловещий план Зеленского против России - РИА Новости, 07.08.2024
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11:36 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/leyros-1964594783.html
"Точка невозврата". Раскрыт зловещий план Зеленского против России
"Точка невозврата". Раскрыт зловещий план Зеленского против России - РИА Новости, 07.08.2024
"Точка невозврата". Раскрыт зловещий план Зеленского против России
Призывы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать российские ракеты над Украиной приведут к масштабной войне, предупреждает аналитик Центра геостратегических РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:36
2024-08-07T11:36
в мире
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москва
владимир зеленский
дмитрий белик
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Призывы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать российские ракеты над Украиной приведут к масштабной войне, предупреждает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата", — говорится в материале.Как указал обозреватель, Зеленский хочет такой эскалации из-за необратимого провала ВСУ на поле боя, надеясь, что таким образом можно будет как-то втянуть НАТО в конфликт с Россией.В понедельник издание "Страна.ua" сообщало, что глава киевского режима пытается уговорить начать сбивать российские ракеты над территорией страны западных лидеров, которые боятся реакции Москвы. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова Зеленского, назвав пощечиной коллективному Западу заявление политика.
https://ria.ru/20240807/ataka-1964561967.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий белик, вооруженные силы украины, брикс, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Вооруженные силы Украины, БРИКС, НАТО, Политика
"Точка невозврата". Раскрыт зловещий план Зеленского против России

Лейрос: просьбы Украины сбивать российские ракеты приведут к масштабной войне

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Призывы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать российские ракеты над Украиной приведут к масштабной войне, предупреждает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
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"Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата", — говорится в материале.
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Как указал обозреватель, Зеленский хочет такой эскалации из-за необратимого провала ВСУ на поле боя, надеясь, что таким образом можно будет как-то втянуть НАТО в конфликт с Россией.
В понедельник издание "Страна.ua" сообщало, что глава киевского режима пытается уговорить начать сбивать российские ракеты над территорией страны западных лидеров, которые боятся реакции Москвы. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова Зеленского, назвав пощечиной коллективному Западу заявление политика.
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