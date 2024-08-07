Рейтинг@Mail.ru
Лебедев извинился перед Мизулиной - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html
Лебедев извинился перед Мизулиной
Лебедев извинился перед Мизулиной - РИА Новости, 07.08.2024
Лебедев извинился перед Мизулиной
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:52
2024-08-07T12:52
россия
беслан
артемий лебедев
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_c1f3a9ef17a39a185bfbc615c79155f1.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. "Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - сказал Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте". Блогер отметил, что у него есть набор претензий к общественной деятельности Мизулиной. "В этом месте я приношу прощения и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, абсолютно никак не хотел Вас оскорблять. Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция", - сказал блогер. Также Лебедев уверен, что адвокаты его и Мизулиной встретятся и достойно обсудят дело, а судья вынесет справедливое решение. Он добавил, что не собирается вмешиваться в судебный процесс, а полагается на систему правосудия страны. Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html
https://ria.ru/20240708/bloger-1958276691.html
https://ria.ru/20240713/kiskis-1959456025.html
россия
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_35433a7b16f289947976ce632573cc05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, беслан, артемий лебедев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Россия, Беслан, Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Лебедев извинился перед Мизулиной

Лебедев: абсолютно никак не хотел оскорблять Мизулину

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску.
Рэпер Slimus (Вадим Мотылев) - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Концерт Slimus в Новосибирске перенесли после обращения Мизулиной в МВД
25 июля, 10:33
"Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - сказал Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте".
Блогер отметил, что у него есть набор претензий к общественной деятельности Мизулиной.
"В этом месте я приношу прощения и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, абсолютно никак не хотел Вас оскорблять. Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция", - сказал блогер.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Мизулина попросила МВД проверить белгородского треш-блогера
8 июля, 16:20
Также Лебедев уверен, что адвокаты его и Мизулиной встретятся и достойно обсудят дело, а судья вынесет справедливое решение. Он добавил, что не собирается вмешиваться в судебный процесс, а полагается на систему правосудия страны.
Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Группа Кис-кис - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Группа "Кис-кис" ответила Мизулиной на обвинения в осуждении СВО
13 июля, 17:29
 
РоссияБесланАртемий ЛебедевЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала