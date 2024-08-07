https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html
Лебедев извинился перед Мизулиной
Лебедев извинился перед Мизулиной - РИА Новости, 07.08.2024
Лебедев извинился перед Мизулиной
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:52
2024-08-07T12:52
2024-08-07T12:52
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артемий лебедев
екатерина мизулина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. "Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - сказал Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте". Блогер отметил, что у него есть набор претензий к общественной деятельности Мизулиной. "В этом месте я приношу прощения и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, абсолютно никак не хотел Вас оскорблять. Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция", - сказал блогер. Также Лебедев уверен, что адвокаты его и Мизулиной встретятся и достойно обсудят дело, а судья вынесет справедливое решение. Он добавил, что не собирается вмешиваться в судебный процесс, а полагается на систему правосудия страны. Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html
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россия, беслан, артемий лебедев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Россия, Беслан, Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Лебедев извинился перед Мизулиной
Лебедев: абсолютно никак не хотел оскорблять Мизулину
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
Ранее Глава Лиги безопасного интернета
заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана
присоединиться к судебному иску.
"Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - сказал Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте".
Блогер отметил, что у него есть набор претензий к общественной деятельности Мизулиной.
"В этом месте я приношу прощения и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, абсолютно никак не хотел Вас оскорблять. Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция", - сказал блогер.
Также Лебедев уверен, что адвокаты его и Мизулиной встретятся и достойно обсудят дело, а судья вынесет справедливое решение. Он добавил, что не собирается вмешиваться в судебный процесс, а полагается на систему правосудия страны.
Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.