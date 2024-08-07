https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html

Лебедев извинился перед Мизулиной

Лебедев извинился перед Мизулиной - РИА Новости, 07.08.2024

Лебедев извинился перед Мизулиной

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:52

2024-08-07T12:52

2024-08-07T12:52

россия

беслан

артемий лебедев

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_c1f3a9ef17a39a185bfbc615c79155f1.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед Главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Ранее Глава Лиги безопасного интернета заявляла, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, а затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. "Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - сказал Лебедев в обзоре новостей на своей странице во "ВКонтакте". Блогер отметил, что у него есть набор претензий к общественной деятельности Мизулиной. "В этом месте я приношу прощения и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, абсолютно никак не хотел Вас оскорблять. Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция", - сказал блогер. Также Лебедев уверен, что адвокаты его и Мизулиной встретятся и достойно обсудят дело, а судья вынесет справедливое решение. Он добавил, что не собирается вмешиваться в судебный процесс, а полагается на систему правосудия страны. Журналист Юрий Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240725/kontsert-1961881036.html

https://ria.ru/20240708/bloger-1958276691.html

https://ria.ru/20240713/kiskis-1959456025.html

россия

беслан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, беслан, артемий лебедев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета