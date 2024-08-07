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Умер бывший ведущий телеигры "Форт Боярд"

Умер бывший ведущий телеигры "Форт Боярд" - РИА Новости, 07.08.2024

Умер бывший ведущий телеигры "Форт Боярд"

Бывший ведущий известной телеигры "Форт Боярд" и других французских телепередач Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет, передает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:05

2024-08-07T17:05

2024-08-07T19:50

культура

франция

ла-рошель

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ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости. Бывший ведущий известной телеигры "Форт Боярд" и других французских телепередач Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет, передает радиостанция France Bleu. "Патрис Лаффон скончался от сердечного приступа в среду утром в своем доме в (коммуне. — Прим. ред.) Оппед", — сообщила радиостанция со ссылкой на мэра коммуны.Скорую вызвала жена Лаффона. Двадцать первого августа ему исполнилось бы 85 лет. С 1972 по 1989 год Лаффон был лицом одной из самых популярных телеигр Франции Des chiffres et des lettres ("Цифры и буквы"), о приостановке которой объявили только в мае 2024-го. В 1990-е он вел "Форт Боярд" и популярную передачу "Пирамида".Помимо карьеры на телевидении, Лаффон участвовал в съемках фильмов и театральных постановках. Например, сыграл эпизодическую роль в фильме "Жандарм из Сен-Тропе" 1964 года.

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франция, ла-рошель