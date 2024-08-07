Умер бывший ведущий телеигры "Форт Боярд"
Экс-ведущий телепередачи "Форт Боярд" Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет
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Бывший ведущий телеигры "Форт Боярд" Патрис Лаффон. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости. Бывший ведущий известной телеигры "Форт Боярд" и других французских телепередач Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет, передает радиостанция France Bleu.
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"Патрис Лаффон скончался от сердечного приступа в среду утром в своем доме в (коммуне. — Прим. ред.) Оппед", — сообщила радиостанция со ссылкой на мэра коммуны.
Скорую вызвала жена Лаффона. Двадцать первого августа ему исполнилось бы 85 лет.
С 1972 по 1989 год Лаффон был лицом одной из самых популярных телеигр Франции Des chiffres et des lettres ("Цифры и буквы"), о приостановке которой объявили только в мае 2024-го. В 1990-е он вел "Форт Боярд" и популярную передачу "Пирамида".
Помимо карьеры на телевидении, Лаффон участвовал в съемках фильмов и театральных постановках. Например, сыграл эпизодическую роль в фильме "Жандарм из Сен-Тропе" 1964 года.
Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990-го. С тех пор 34 страны сняли свои национальные версии передачи. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от города Ла-Рошель. По легенде игры, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.