https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом

МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом - РИА Новости, 07.08.2024

МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:14

2024-08-07T08:14

2024-08-07T08:39

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном террористическом акте, направленном против мирного населения."Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения", - сказала она.Захарова добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку."Наш Следственный комитет, наши правоохранительные органы, безусловно, не только дадут этому оценку, соберут доказательства, предпримут все необходимые меры для того, чтобы все это, как всегда, дошло до суда, было квалифицировано соответствующим образом, ну и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам", - сказала она.Захарова отметила, что нет сомнений в том, что предпринимается все необходимое в данной ситуации."И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - сказала она.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240806/sobor-1964522267.html

https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html

https://ria.ru/20240806/obstrel-1964516380.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия