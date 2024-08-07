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МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом - РИА Новости, 07.08.2024
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08:14 07.08.2024 (обновлено: 08:39 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html
МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом
МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом - РИА Новости, 07.08.2024
МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:14
2024-08-07T08:39
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном террористическом акте, направленном против мирного населения."Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения", - сказала она.Захарова добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку."Наш Следственный комитет, наши правоохранительные органы, безусловно, не только дадут этому оценку, соберут доказательства, предпримут все необходимые меры для того, чтобы все это, как всегда, дошло до суда, было квалифицировано соответствующим образом, ну и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам", - сказала она.Захарова отметила, что нет сомнений в том, что предпринимается все необходимое в данной ситуации."И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - сказала она.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240806/sobor-1964522267.html
https://ria.ru/20240731/belgorodskij-1963067351.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом

МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом против мирного населения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном террористическом акте, направленном против мирного населения.
"Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения", - сказала она.
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Захарова добавила, что правоохранительные органы дадут этому оценку.
"Наш Следственный комитет, наши правоохранительные органы, безусловно, не только дадут этому оценку, соберут доказательства, предпримут все необходимые меры для того, чтобы все это, как всегда, дошло до суда, было квалифицировано соответствующим образом, ну и вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам", - сказала она.
Захарова отметила, что нет сомнений в том, что предпринимается все необходимое в данной ситуации.
"И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - сказала она.
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ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
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