https://ria.ru/20240807/kursk-1964762699.html
Курские власти заявили о сложной обстановке в приграничных регионах
Курские власти заявили о сложной обстановке в приграничных регионах - РИА Новости, 07.08.2024
Курские власти заявили о сложной обстановке в приграничных регионах
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:38
2024-08-07T20:38
2024-08-07T20:42
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка."В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах", - написал Смирнов в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
Курские власти заявили о сложной обстановке в приграничных регионах
Курские власти заявили о сложной оперативной обстановке в приграничных регионах