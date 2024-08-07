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"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область
"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область имеет целью создание информационного шума и отвлечение внимания от провалов ВСУ в восточных областях Украины, заявил ирландский... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:06
2024-08-07T20:06
2024-08-07T20:06
специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
светлана петренко
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область имеет целью создание информационного шума и отвлечение внимания от провалов ВСУ в восточных областях Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные СМИ не сообщают о крупномасштабном самоубийственном проникновении ВСУ через границу в Курскую область <…> Все это лишь попытка отвлечь внимание от разваливающегося фронта на востоке, где Россия продвигается во многих областях. Украинское командование снова ставит пиар выше жизней своих людей. Это безумие", — написал он.Журналист также отметил, что ВСУ уже понесли большие потери во время этой атаки, особенно в том, что касается танков, представляющих высокую ценность для украинской армии.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964681836.html
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в мире, россия, курская область, украина, чей боуз, валерий герасимов, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Украина, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область
Боуз: ВСУ атаковали Курскую область для отвлечения от провалов на фронте