https://ria.ru/20240807/kursk-1964758344.html

"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область

"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024

"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область имеет целью создание информационного шума и отвлечение внимания от провалов ВСУ в восточных областях Украины, заявил ирландский... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:06

2024-08-07T20:06

2024-08-07T20:06

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

светлана петренко

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область имеет целью создание информационного шума и отвлечение внимания от провалов ВСУ в восточных областях Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные СМИ не сообщают о крупномасштабном самоубийственном проникновении ВСУ через границу в Курскую область <…> Все это лишь попытка отвлечь внимание от разваливающегося фронта на востоке, где Россия продвигается во многих областях. Украинское командование снова ставит пиар выше жизней своих людей. Это безумие", — написал он.Журналист также отметил, что ВСУ уже понесли большие потери во время этой атаки, особенно в том, что касается танков, представляющих высокую ценность для украинской армии.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964681836.html

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964744271.html

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