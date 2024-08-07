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В Курск прибыла бригада врачей из Москвы для помощи жителям приграничья
В Курск прибыла бригада врачей из Москвы для помощи жителям приграничья - РИА Новости, 07.08.2024
В Курск прибыла бригада врачей из Москвы для помощи жителям приграничья
Бригада врачей прибыла из Москвы в Курск для помощи жителям обстреливаемых территорий приграничья Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:28
2024-08-07T13:28
2024-08-07T13:28
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Бригада врачей прибыла из Москвы в Курск для помощи жителям обстреливаемых территорий приграничья Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Из Москвы в Курск сегодня прибыла бригада врачей - 16 высоко квалифицированных специалистов. Дополнительно региону выделено несколько автомобилей скорой медицинской помощи. Мы ждем еще технику, она на подходе", - сообщил он в видеообращении. По словам Смирнова, также в ПВР будет работать автопоезд регионального министерства здравоохранения. Для оказания людям помощи с документами в ПВР будут работать юристы.
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В Курск прибыла бригада врачей из Москвы для помощи жителям приграничья
Врачи из Москвы прибыли в Курск для помощи жителям обстреливаемых территорий