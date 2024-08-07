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Путину доложили обстановку в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 07.08.2024 (обновлено: 13:00 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kursk-1964619787.html
Путину доложили обстановку в Курской области
Путину доложили обстановку в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Путину доложили обстановку в Курской области
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью доложил оперативную обстановку в регионе президенту РФ... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:50
2024-08-07T13:00
курская область
политика
владимир путин
россия
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью доложил оперативную обстановку в регионе президенту РФ Владимиру Путину, который, по его словам, держит ситуацию на личном контроле."Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям. Благодарю всех за помощь Курской области!" - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964608835.html
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курская область, политика, владимир путин, россия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Политика, Владимир Путин, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
Путину доложили обстановку в Курской области

Врио главы Курской области сообщил, что ночью доложил обстановку Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью доложил оперативную обстановку в регионе президенту РФ Владимиру Путину, который, по его словам, держит ситуацию на личном контроле.
"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям. Благодарю всех за помощь Курской области!" - написал Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПолитикаВладимир ПутинРоссияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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