https://ria.ru/20240807/kursk-1964619787.html

Путину доложили обстановку в Курской области

Путину доложили обстановку в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Путину доложили обстановку в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью доложил оперативную обстановку в регионе президенту РФ... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:50

2024-08-07T12:50

2024-08-07T13:00

курская область

политика

владимир путин

россия

алексей смирнов (политик)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что минувшей ночью доложил оперативную обстановку в регионе президенту РФ Владимиру Путину, который, по его словам, держит ситуацию на личном контроле."Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям. Благодарю всех за помощь Курской области!" - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964608835.html

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курская область, политика, владимир путин, россия, алексей смирнов (политик)