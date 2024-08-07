https://ria.ru/20240807/kursk-1964611861.html

Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области

Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области

Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:35

2024-08-07T12:35

2024-08-07T13:01

россия

курская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ, подчеркивается в сообщении. Нанесено поражение резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964608835.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)