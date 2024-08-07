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Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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12:35 07.08.2024 (обновлено: 13:01 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kursk-1964611861.html
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области
Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:35
2024-08-07T13:01
россия
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ, подчеркивается в сообщении. Нанесено поражение резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964608835.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области

МО: операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.
Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ, подчеркивается в сообщении. Нанесено поражение резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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