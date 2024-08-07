https://ria.ru/20240807/kursk-1964611861.html
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области
Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:35
2024-08-07T12:35
2024-08-07T13:01
россия
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ, подчеркивается в сообщении. Нанесено поражение резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964608835.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ в Курской области
МО: операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
По данным МО РФ, в течение ночи на среду подразделения российской армии совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.
Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ, подчеркивается в сообщении. Нанесено поражение резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.