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В Курской области за сутки уничтожили до 50 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 07.08.2024 (обновлено: 13:01 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kursk-1964608937.html
В Курской области за сутки уничтожили до 50 единиц техники ВСУ
В Курской области за сутки уничтожили до 50 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области за сутки уничтожили до 50 единиц техники ВСУ
Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили 50 единиц бронетехники, в том числе семь... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:32
2024-08-07T13:01
курская область
вооруженные силы украины
россия
технологии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ."Потери противника за сутки боевых действий составили до 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении военного ведомства.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, технологии
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Технологии, Специальная военная операция на Украине
В Курской области за сутки уничтожили до 50 единиц техники ВСУ

МО: ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 50 единиц техники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки боевых действий составили до 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении военного ведомства.
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияТехнологии
 
 
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