https://ria.ru/20240807/kursk-1964608835.html

Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

На Курском направлении не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:32

2024-08-07T12:32

2024-08-07T13:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Курском направлении не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России, сообщило Минобороны."Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Ночью военные и пограничники продолжали уничтожать формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной."Нанесено поражение <...> резервам (противника. — Прим. ред.) в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", — добавили в министерстве.За сутки ВСУ потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, включая 12 машин "Козак" и два "Страйкера", инженерную машину разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.Украинские военные начали попытки прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области накануне утром. Атаку отразили российские военные и пограничники.Также украинские боевики ведут массированные обстрелы приграничных населенных пунктов.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность