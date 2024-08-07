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Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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12:32 07.08.2024 (обновлено: 13:00 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kursk-1964608835.html
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области
На Курском направлении не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:32
2024-08-07T13:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Курском направлении не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России, сообщило Минобороны."Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Ночью военные и пограничники продолжали уничтожать формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной."Нанесено поражение &lt;...&gt; резервам (противника. — Прим. ред.) в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", — добавили в министерстве.За сутки ВСУ потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, включая 12 машин "Козак" и два "Страйкера", инженерную машину разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.Украинские военные начали попытки прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области накануне утром. Атаку отразили российские военные и пограничники.Также украинские боевики ведут массированные обстрелы приграничных населенных пунктов.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

Российские ВС на Курском направлении не допустили продвижение ВСУ вглубь России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Курском направлении не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России, сообщило Минобороны.
«
"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
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Ночью военные и пограничники продолжали уничтожать формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной.
"Нанесено поражение <...> резервам (противника. — Прим. ред.) в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", — добавили в министерстве.
За сутки ВСУ потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, включая 12 машин "Козак" и два "Страйкера", инженерную машину разграждения и шесть автомобилей.
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Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
«
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — подчеркнули в Минобороны.
Украинские военные начали попытки прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области накануне утром. Атаку отразили российские военные и пограничники.
Также украинские боевики ведут массированные обстрелы приграничных населенных пунктов.
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