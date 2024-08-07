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В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html
В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины
В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины
Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:53
2024-08-07T08:53
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. "В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение. Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!" — сообщили в правительстве Курской области. Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации и призывал доверять только официальным источникам информации. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины

Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки

© Фото : соцсетиМужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами.
«
"В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение. Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!" — сообщили в правительстве Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
08:00
Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации и призывал доверять только официальным источникам информации.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
5 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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