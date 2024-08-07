В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины
Правительство Курской области опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки
© Фото : соцсетиМужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами.
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"В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение. Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!" — сообщили в правительстве Курской области.
Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации и призывал доверять только официальным источникам информации.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
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