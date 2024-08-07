https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html

В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины

В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины

Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:53

2024-08-07T08:53

2024-08-07T08:53

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. "В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение. Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!" — сообщили в правительстве Курской области. Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации и призывал доверять только официальным источникам информации. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)