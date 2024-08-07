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Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины - РИА Новости, 07.08.2024
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08:00 07.08.2024 (обновлено: 09:06 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины - РИА Новости, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Украина атакует Курскую область. Впервые с начала войны. Сутки назад, 6 августа, около восьми утра, части ВСУ предприняли попытку прорыва в районе... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:00
2024-08-07T09:06
аналитика
украина
курская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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Украина атакует Курскую область. Впервые с начала войны. Сутки назад, 6 августа, около восьми утра, части ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Николаево-Дарьино и Олешни. В нападении, по предварительным данным, участвовали до 300 человек, 11 танков и 20 боевых машин. Еще одна группа численностью примерно в 100 человек пробовала прорваться в Суджанском районе. Их уничтожают войска прикрытия государственной границы совместно с пограничниками ФСБ. Поддержку оказывают ВКС, выжигающие технику по всей территории Украины. Бой продолжается прямо сейчас.На третий (точнее, 11-й) год войны никого не удивишь, сказав, что украинские войска напали на мирные города. Тем не менее преступление, вошедшее в привычку, все равно остается преступлением. И прав глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, в считаные часы поручивший возбудить уголовное дело. Уже погибли фельдшер и водитель скорой помощи, пострадали шестеро детей, не считая взрослых, — и ради них, после нашей победы, правосудие должно свершиться. Ради них — тоже.Не в первый раз Украина атакует земли России, признанные всеми — даже врагами — ее законной вотчиной. Не в первый раз тем самым нарушает международное право. Но Курская область, граничащая с Сумской, еще ни разу не подвергалась нападению. И сейчас дело не ограничивается вылазками ДРГ и неизменно сопутствующими им пиар-кампаниями террориста Кирилла Буданова. Речь идет о попытке полноценного вторжения. Эту попытку — столь же дерзкую, сколь и отчаянную — можно рассмотреть с трех точек зрения: военной, политической и геополитической.Оценив баланс сил на театре военных действий, видим, что Россия методично продвигается в Донбасской агломерации (фактически весь Донбасс и есть большая индустриальная зона, где один населенный пункт переходит в другой). Каждую неделю отвоевывается несколько населенных пунктов. Идут бои за Торецк (Дзержинск), формируется окружение возле Нью-Йорка, над которым уже установлен российский флаг, подходит к концу выдавливание врага из Красногоровки. Существенным является продвижение в сторону Гродовки с перспективой выхода на Мирноград и Покровск, потеря которого станет для Украины одним из самых болезненных ударов на этом направлении. Силы противника также изматываются на Херсонском, Запорожском и Харьковском направлениях, что заставляет его перебрасывать части с одного участка на другой, латая дыры в ежедневно истончающейся линии фронта.Время работает против врага — и именно в этих условиях ему необходимы дерзкие вылазки, способные вернуть утраченную инициативу. Этим и объясняется военная целесообразность открытия еще одного — Сумского — фронта при недостатке человеческого ресурса. Для усиления эффекта украинскими войсками одновременно была предпринята попытка высадки десанта на Тендровской косе в Херсонской области — но она провалилась, три из 12 задействованных катеров были потоплены, остальные отступили. Провалом закончится и атака на Курскую область. Россия будет вынуждена нарастить усилия на этом направлении, а Украина — держать еще один фронт, не имея на это сил. В результате наше продвижение в Донбассе только ускорится.С политической точки зрения нападение на мирную прежде Курскую область обусловлено скорой сменой хозяина в Белом доме (поскольку конфликт на Украине — часть глобального противостояния, где роль США — одна из главных). Вероятно, верхушка киевского режима хочет подойти к началу "мирных переговоров" (идею которых энергично продвигает Трамп) в сильной позиции, поэтому есть желание продемонстрировать силу и занять как можно больше земель (точнее, хоть что-то). Но со стороны лично Зеленского возможен и "сценарий Нетаньяху" — усилить конфликт, чтобы свести на нет все "мирные инициативы" американцев, вынудив их продолжить поддержку Украины. Если у израильского премьера получается проворачивать такой трюк с Байденом, чем хуже Зеленский? Но в эту игру мы играем лучше — и неизбежная этим летом череда поражений ВСУ в Донбассе обесценит все политические очки киевского режима, вне зависимости от его готовности к переговорам.Наконец, геополитически важно наличие в Курской области атомной электростанции в городе Курчатов. Она находится достаточно близко к границе, чтобы киевский режим мог загореться мечтой о ее захвате. Учитывая поистине маниакальное упорство, с которым Украина пыталась (и продолжает попытки) захватить Запорожскую АЭС, предположение вовсе не кажется безумным. И если расценить военные действия в Курской области как отвлекающий удар перед готовящейся атакой в Запорожье, то вырисовывается стратегия, оправдывающая (в глазах киевского режима) отправку на верную смерть и без того недостаточную живую силу. В случае успеха Киев получает возможность шантажировать всю Европу ядерной угрозой — грубый, но действенный геополитический ход, который, к счастью, не даст сделать русский солдат.Таким образом, дерзкие и отчаянные действия, предпринимаемые Киевом сразу по трем направлениям — война, политика и геополитика, не лишены смысла, но обнажают ничтожное стратегическое положение, в котором он оказался. Растянутый фронт, постоянная нужда в живой силе, зависимость внутреннего положения от милостей во внешней политике — все это и вынуждает его идти на преступления, платой за которую станет сама украинская государственность.
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964518405.html
https://ria.ru/20240807/ranenye-1964537526.html
https://ria.ru/20240806/gubernator-1964517884.html
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Евгений Балакин
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Евгений Балакин
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аналитика, украина, курская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Аналитика, Украина, Курская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Евгений Балакин
Евгений Балакин
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Украина атакует Курскую область. Впервые с начала войны. Сутки назад, 6 августа, около восьми утра, части ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Николаево-Дарьино и Олешни. В нападении, по предварительным данным, участвовали до 300 человек, 11 танков и 20 боевых машин. Еще одна группа численностью примерно в 100 человек пробовала прорваться в Суджанском районе. Их уничтожают войска прикрытия государственной границы совместно с пограничниками ФСБ. Поддержку оказывают ВКС, выжигающие технику по всей территории Украины. Бой продолжается прямо сейчас.
На третий (точнее, 11-й) год войны никого не удивишь, сказав, что украинские войска напали на мирные города. Тем не менее преступление, вошедшее в привычку, все равно остается преступлением. И прав глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, в считаные часы поручивший возбудить уголовное дело. Уже погибли фельдшер и водитель скорой помощи, пострадали шестеро детей, не считая взрослых, — и ради них, после нашей победы, правосудие должно свершиться. Ради них — тоже.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Украинские войска обстреляли Суджу в Курской области
Вчера, 21:22
Не в первый раз Украина атакует земли России, признанные всеми — даже врагами — ее законной вотчиной. Не в первый раз тем самым нарушает международное право. Но Курская область, граничащая с Сумской, еще ни разу не подвергалась нападению. И сейчас дело не ограничивается вылазками ДРГ и неизменно сопутствующими им пиар-кампаниями террориста Кирилла Буданова. Речь идет о попытке полноценного вторжения. Эту попытку — столь же дерзкую, сколь и отчаянную — можно рассмотреть с трех точек зрения: военной, политической и геополитической.
Оценив баланс сил на театре военных действий, видим, что Россия методично продвигается в Донбасской агломерации (фактически весь Донбасс и есть большая индустриальная зона, где один населенный пункт переходит в другой). Каждую неделю отвоевывается несколько населенных пунктов. Идут бои за Торецк (Дзержинск), формируется окружение возле Нью-Йорка, над которым уже установлен российский флаг, подходит к концу выдавливание врага из Красногоровки. Существенным является продвижение в сторону Гродовки с перспективой выхода на Мирноград и Покровск, потеря которого станет для Украины одним из самых болезненных ударов на этом направлении. Силы противника также изматываются на Херсонском, Запорожском и Харьковском направлениях, что заставляет его перебрасывать части с одного участка на другой, латая дыры в ежедневно истончающейся линии фронта.
Время работает против врага — и именно в этих условиях ему необходимы дерзкие вылазки, способные вернуть утраченную инициативу. Этим и объясняется военная целесообразность открытия еще одного — Сумского — фронта при недостатке человеческого ресурса. Для усиления эффекта украинскими войсками одновременно была предпринята попытка высадки десанта на Тендровской косе в Херсонской области — но она провалилась, три из 12 задействованных катеров были потоплены, остальные отступили. Провалом закончится и атака на Курскую область. Россия будет вынуждена нарастить усилия на этом направлении, а Украина — держать еще один фронт, не имея на это сил. В результате наше продвижение в Донбассе только ускорится.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
При атаке ВСУ Курской области шестеро детей получили ранения
01:24
С политической точки зрения нападение на мирную прежде Курскую область обусловлено скорой сменой хозяина в Белом доме (поскольку конфликт на Украине — часть глобального противостояния, где роль США — одна из главных). Вероятно, верхушка киевского режима хочет подойти к началу "мирных переговоров" (идею которых энергично продвигает Трамп) в сильной позиции, поэтому есть желание продемонстрировать силу и занять как можно больше земель (точнее, хоть что-то). Но со стороны лично Зеленского возможен и "сценарий Нетаньяху" — усилить конфликт, чтобы свести на нет все "мирные инициативы" американцев, вынудив их продолжить поддержку Украины. Если у израильского премьера получается проворачивать такой трюк с Байденом, чем хуже Зеленский? Но в эту игру мы играем лучше — и неизбежная этим летом череда поражений ВСУ в Донбассе обесценит все политические очки киевского режима, вне зависимости от его готовности к переговорам.
Наконец, геополитически важно наличие в Курской области атомной электростанции в городе Курчатов. Она находится достаточно близко к границе, чтобы киевский режим мог загореться мечтой о ее захвате. Учитывая поистине маниакальное упорство, с которым Украина пыталась (и продолжает попытки) захватить Запорожскую АЭС, предположение вовсе не кажется безумным. И если расценить военные действия в Курской области как отвлекающий удар перед готовящейся атакой в Запорожье, то вырисовывается стратегия, оправдывающая (в глазах киевского режима) отправку на верную смерть и без того недостаточную живую силу. В случае успеха Киев получает возможность шантажировать всю Европу ядерной угрозой — грубый, но действенный геополитический ход, который, к счастью, не даст сделать русский солдат.
Таким образом, дерзкие и отчаянные действия, предпринимаемые Киевом сразу по трем направлениям — война, политика и геополитика, не лишены смысла, но обнажают ничтожное стратегическое положение, в котором он оказался. Растянутый фронт, постоянная нужда в живой силе, зависимость внутреннего положения от милостей во внешней политике — все это и вынуждает его идти на преступления, платой за которую станет сама украинская государственность.
Боевая работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Врио губернатора Курской области заявил о напряженной ситуации на границе
Вчера, 21:17
 
АналитикаУкраинаКурская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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