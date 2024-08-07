https://ria.ru/20240807/kursk-1964533448.html
Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области
Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области
Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что ему во вторник позвонили шесть губернаторов регионов на фоне обострения ситуации РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:08
2024-08-07T00:08
2024-08-07T00:09
курская область
россия
тульская область
алексей смирнов (политик)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что ему во вторник позвонили шесть губернаторов регионов на фоне обострения ситуации с боями в приграничье, выразили поддержку и предложили помощь. "Сегодня на фоне обострения ситуации в приграничье мне звонили губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, руководитель Общероссийского Народного фронта. Они выражали поддержку всем курянам, предлагали помощь нашему региону", - написал Смирнов. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, тульская область, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт, политика
Курская область, Россия, Тульская область, Алексей Смирнов (политик) , Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общероссийский народный фронт, Политика
Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области
Врио главы Курской области Смирнов сообщил, что ему позвонили шесть губернаторов