https://ria.ru/20240807/kursk-1964533448.html

Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области

Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Главы нескольких регионов предложили помощь Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что ему во вторник позвонили шесть губернаторов регионов на фоне обострения ситуации РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T00:08

2024-08-07T00:08

2024-08-07T00:09

курская область

россия

тульская область

алексей смирнов (политик)

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что ему во вторник позвонили шесть губернаторов регионов на фоне обострения ситуации с боями в приграничье, выразили поддержку и предложили помощь. "Сегодня на фоне обострения ситуации в приграничье мне звонили губернаторы Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, руководитель Общероссийского Народного фронта. Они выражали поддержку всем курянам, предлагали помощь нашему региону", - написал Смирнов. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

тульская область

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курская область, россия, тульская область, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт, политика