https://ria.ru/20240807/kurs-1964715624.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 07.08.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 1,84 копейки - до 11,8074 рубля, курс доллара - на 78,97 копейки, до 85,9543 рубля, РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:19

2024-08-07T17:19

2024-08-07T17:23

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 1,84 копейки - до 11,8074 рубля, курс доллара - на 78,97 копейки, до 85,9543 рубля, курс евро - на 81,54 копейки, до 93,8419 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа