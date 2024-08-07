https://ria.ru/20240807/kuban-1964782815.html

Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана

Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана - РИА Новости, 07.08.2024

Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана

Фонд развития инноваций Краснодарского края и Андижанская область Узбекистана договорились о взаимодействии в сфере развития молодежного технологического... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:03

2024-08-07T23:03

2024-08-07T23:05

краснодарский край

узбекистан

краснодарский край

андижанская область

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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Фонд развития инноваций Краснодарского края и Андижанская область Узбекистана договорились о взаимодействии в сфере развития молодежного технологического предпринимательства, представители университетов области заинтересовались программой Кубани "Стартап как диплом", сообщили в пресс-службе администрации края. "Фонд развития инноваций Краснодарского края будет сотрудничать с вузами Узбекистана. Представители университетов партнерской для Кубани Андижанской области заинтересовались региональной программой "Стартап как диплом", - говорится в сообщении. Директор краевого Фонда развития инноваций Ольга Лукашева в рамках бизнес-миссии в Узбекистан рассказала, что "Стартап как диплом" рассчитан на студентов высших учебных заведений. За четыре месяца программы для учащихся проводят групповые сессии и встречи с наставниками и кураторами. "Это позволяет молодым людям не только углубиться в научную составляющую своих проектов, но и вывести продукты на рынок, заработав реальные деньги. После акселератора со многими студентами мы продолжаем работать и оказываем поддержку в рамках других программ Фонда", - добавила Лукашева. Уточняется, что итогом встречи стали договоренности о взаимодействии между Андижанской областью и Краснодарским краем в сфере развития молодежного технологического предпринимательства. Акселерационную программу "Стартап как диплом" с 2022 года реализует региональный Фонд развития инноваций при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За время работы в программе Фонда развития инноваций приняли участие 74 проекта и 6 вузов. Из них 16 проектов привлекли по 1 миллиону федеральных грантов, добавляют власти.

https://ria.ru/20240807/shkoly-1964770845.html

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узбекистан

краснодарский край

андижанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, краснодарский край, андижанская область