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Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана - РИА Новости, 07.08.2024
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Краснодарский край
 
23:03 07.08.2024 (обновлено: 23:05 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/kuban-1964782815.html
Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана
Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана - РИА Новости, 07.08.2024
Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана
Фонд развития инноваций Краснодарского края и Андижанская область Узбекистана договорились о взаимодействии в сфере развития молодежного технологического... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T23:03
2024-08-07T23:05
краснодарский край
узбекистан
краснодарский край
андижанская область
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Фонд развития инноваций Краснодарского края и Андижанская область Узбекистана договорились о взаимодействии в сфере развития молодежного технологического предпринимательства, представители университетов области заинтересовались программой Кубани "Стартап как диплом", сообщили в пресс-службе администрации края. "Фонд развития инноваций Краснодарского края будет сотрудничать с вузами Узбекистана. Представители университетов партнерской для Кубани Андижанской области заинтересовались региональной программой "Стартап как диплом", - говорится в сообщении. Директор краевого Фонда развития инноваций Ольга Лукашева в рамках бизнес-миссии в Узбекистан рассказала, что "Стартап как диплом" рассчитан на студентов высших учебных заведений. За четыре месяца программы для учащихся проводят групповые сессии и встречи с наставниками и кураторами. "Это позволяет молодым людям не только углубиться в научную составляющую своих проектов, но и вывести продукты на рынок, заработав реальные деньги. После акселератора со многими студентами мы продолжаем работать и оказываем поддержку в рамках других программ Фонда", - добавила Лукашева. Уточняется, что итогом встречи стали договоренности о взаимодействии между Андижанской областью и Краснодарским краем в сфере развития молодежного технологического предпринимательства. Акселерационную программу "Стартап как диплом" с 2022 года реализует региональный Фонд развития инноваций при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За время работы в программе Фонда развития инноваций приняли участие 74 проекта и 6 вузов. Из них 16 проектов привлекли по 1 миллиону федеральных грантов, добавляют власти.
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узбекистан, краснодарский край, андижанская область
Краснодарский край, Узбекистан, Краснодарский край, Андижанская область

Фонд развития инноваций Кубани будет сотрудничать с вузами Узбекистана

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Фонд развития инноваций Краснодарского края и Андижанская область Узбекистана договорились о взаимодействии в сфере развития молодежного технологического предпринимательства, представители университетов области заинтересовались программой Кубани "Стартап как диплом", сообщили в пресс-службе администрации края.
«
"Фонд развития инноваций Краснодарского края будет сотрудничать с вузами Узбекистана. Представители университетов партнерской для Кубани Андижанской области заинтересовались региональной программой "Стартап как диплом", - говорится в сообщении.
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Вчера, 21:51
Директор краевого Фонда развития инноваций Ольга Лукашева в рамках бизнес-миссии в Узбекистан рассказала, что "Стартап как диплом" рассчитан на студентов высших учебных заведений. За четыре месяца программы для учащихся проводят групповые сессии и встречи с наставниками и кураторами.
«
"Это позволяет молодым людям не только углубиться в научную составляющую своих проектов, но и вывести продукты на рынок, заработав реальные деньги. После акселератора со многими студентами мы продолжаем работать и оказываем поддержку в рамках других программ Фонда", - добавила Лукашева.
Уточняется, что итогом встречи стали договоренности о взаимодействии между Андижанской областью и Краснодарским краем в сфере развития молодежного технологического предпринимательства.
Акселерационную программу "Стартап как диплом" с 2022 года реализует региональный Фонд развития инноваций при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Работу проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За время работы в программе Фонда развития инноваций приняли участие 74 проекта и 6 вузов. Из них 16 проектов привлекли по 1 миллиону федеральных грантов, добавляют власти.
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