https://ria.ru/20240807/krym-1964542200.html
В Крыму предложили закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне
В Крыму предложили закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне - РИА Новости, 07.08.2024
В Крыму предложили закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев административное и уголовное... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:26
2024-08-07T03:26
2024-08-07T11:23
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев административное и уголовное преследование. "Ждунами" в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя при этом РФ. "Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны", - сказал он РИА Новости. Смирнов подчеркнул, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать обсуждение этого вопроса в публичной плоскости.
https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html
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заур смирнов, республика крым, общество, россия
Заур Смирнов, Республика Крым, Общество, Россия
В Крыму предложили закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне
Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование "ждунов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев административное и уголовное преследование.
"Ждунами" в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя при этом РФ.
"Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны", - сказал он РИА Новости.
Смирнов подчеркнул, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать обсуждение этого вопроса в публичной плоскости.