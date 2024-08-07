https://ria.ru/20240807/krym-1964542200.html

В Крыму предложили закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне

В Крыму предложили закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне - РИА Новости, 07.08.2024

В Крыму предложили закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев административное и уголовное... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T03:26

2024-08-07T03:26

2024-08-07T11:23

заур смирнов

республика крым

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", предусмотрев административное и уголовное преследование. "Ждунами" в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской армии и власти, дискредитируя при этом РФ. "Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства, а возможно и выдворять из страны", - сказал он РИА Новости. Смирнов подчеркнул, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать обсуждение этого вопроса в публичной плоскости.

https://ria.ru/20240806/krym-1964373439.html

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республика крым

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заур смирнов, республика крым, общество, россия