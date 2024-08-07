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Адвокат объяснил, какие перемены готовят родственникам коррупционеров - РИА Новости, 07.08.2024
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02:15 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/korruptsiya-1964530904.html
Адвокат объяснил, какие перемены готовят родственникам коррупционеров
Адвокат объяснил, какие перемены готовят родственникам коррупционеров - РИА Новости, 07.08.2024
Адвокат объяснил, какие перемены готовят родственникам коррупционеров
Конфискацию, предусмотренную в виде наказания за коррупционные преступления, хотят распространить на все имущество виновника и его наследников первой очереди:... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:15
2024-08-07T02:15
россия
кирилл данилов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Конфискацию, предусмотренную в виде наказания за коррупционные преступления, хотят распространить на все имущество виновника и его наследников первой очереди: совершеннолетних детей и родителей, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.В действующей редакции Уголовного кодекса мера касается лишь имущества, нажитого в результате совершения преступления и принадлежащего обвиняемому. Но сейчас готовятся поправки, по которым она распространится гораздо шире и коснется участников организованных преступных групп, а также тех, кто не хочет сотрудничать со следствием."Посыл такой: не совершайте коррупционные преступления, в противном случае не только вы, но и ваша семья может лишиться всего имущества, в том числе того, что было нажито честным путем", — пояснил Данилов.Однако здесь важно соблюсти нормы индивидуальной ответственности и презумпции невиновности, а также прописанный в Конституции России принцип неприкосновенности частной собственности, добавил он.
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россия, кирилл данилов
Россия, Кирилл Данилов
Адвокат объяснил, какие перемены готовят родственникам коррупционеров

Адвокат Данилов: конфискацию за коррупцию могут распространить на родственников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Конфискацию, предусмотренную в виде наказания за коррупционные преступления, хотят распространить на все имущество виновника и его наследников первой очереди: совершеннолетних детей и родителей, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.
В действующей редакции Уголовного кодекса мера касается лишь имущества, нажитого в результате совершения преступления и принадлежащего обвиняемому. Но сейчас готовятся поправки, по которым она распространится гораздо шире и коснется участников организованных преступных групп, а также тех, кто не хочет сотрудничать со следствием.
"Посыл такой: не совершайте коррупционные преступления, в противном случае не только вы, но и ваша семья может лишиться всего имущества, в том числе того, что было нажито честным путем", — пояснил Данилов.
Однако здесь важно соблюсти нормы индивидуальной ответственности и презумпции невиновности, а также прописанный в Конституции России принцип неприкосновенности частной собственности, добавил он.
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