"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле
Nature: повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата
Айсберги у побережья Антарктиды. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете, сообщила международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.
В исследовании рассматриваются четыре ключевые для климата Земли природные системы: Атлантические течения, тропические леса Амазонки и ледники Арктики и Антарктики. Разрушение хотя бы одной из этих систем в результате роста глобальной температуры приведет к эффекту домино и переломному моменту в развитии климата на планете.
"Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. <...> Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1°C после преодоления порога в 1,5°C", — говорится в исследовании.
Ученые пришли к выводу, что для недопущения "переломного момента" потребуется достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году.
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"Наши результаты подчеркивают, что жесткое сокращение выбросов в текущем десятилетии имеет решающее значение для глобальной безопасности" — заключили ученые.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.