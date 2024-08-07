Рейтинг@Mail.ru
"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:29 07.08.2024 (обновлено: 07:33 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле
"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле - РИА Новости, 07.08.2024
"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле
Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете, сообщила международная команда ученых в статье для журнала Nature... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:29
2024-08-07T07:33
наука
земля
амазонка (река)
гренландия
оон
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803410670_0:0:2073:1166_1920x0_80_0_0_3329c2032dd5a249f5bef15b64ded8b2.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете, сообщила международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.В исследовании рассматриваются четыре ключевые для климата Земли природные системы: Атлантические течения, тропические леса Амазонки и ледники Арктики и Антарктики. Разрушение хотя бы одной из этих систем в результате роста глобальной температуры приведет к эффекту домино и переломному моменту в развитии климата на планете. "Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. &lt;...&gt; Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1°C после преодоления порога в 1,5°C", — говорится в исследовании. Ученые пришли к выводу, что для недопущения "переломного момента" потребуется достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году."Наши результаты подчеркивают, что жесткое сокращение выбросов в текущем десятилетии имеет решающее значение для глобальной безопасности" — заключили ученые.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
https://ria.ru/20240730/klimat-1962959347.html
https://ria.ru/20240715/model-1959872342.html
земля
амазонка (река)
гренландия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803410670_286:0:2073:1340_1920x0_80_0_0_5714c5ba22cb4965e5e3ed6cf14b4e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, амазонка (река), гренландия, оон, арктика
Наука, Земля, Амазонка (река), Гренландия, ООН, Арктика
"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле

Nature: повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАйсберги у побережья Антарктиды
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Айсберги у побережья Антарктиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете, сообщила международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.
В исследовании рассматриваются четыре ключевые для климата Земли природные системы: Атлантические течения, тропические леса Амазонки и ледники Арктики и Антарктики. Разрушение хотя бы одной из этих систем в результате роста глобальной температуры приведет к эффекту домино и переломному моменту в развитии климата на планете.
Африка - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Климатолог рассказал о последствиях потепления в тропиках
30 июля, 16:12
"Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. <...> Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1°C после преодоления порога в 1,5°C", — говорится в исследовании.
Ученые пришли к выводу, что для недопущения "переломного момента" потребуется достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году.
«
"Наши результаты подчеркивают, что жесткое сокращение выбросов в текущем десятилетии имеет решающее значение для глобальной безопасности" — заключили ученые.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
На Архипелаге предложили модель единой климатической политики стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС
15 июля, 20:01
 
НаукаЗемляАмазонка (река)ГренландияООНАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала