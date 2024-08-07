https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html

"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле

"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле - РИА Новости, 07.08.2024

"Переломный момент". Ученые испугались критических изменений на Земле

Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете, сообщила международная команда ученых в статье для журнала Nature... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:29

2024-08-07T07:29

2024-08-07T07:33

наука

земля

амазонка (река)

гренландия

оон

арктика

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете, сообщила международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.В исследовании рассматриваются четыре ключевые для климата Земли природные системы: Атлантические течения, тропические леса Амазонки и ледники Арктики и Антарктики. Разрушение хотя бы одной из этих систем в результате роста глобальной температуры приведет к эффекту домино и переломному моменту в развитии климата на планете. "Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. <...> Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1°C после преодоления порога в 1,5°C", — говорится в исследовании. Ученые пришли к выводу, что для недопущения "переломного момента" потребуется достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году."Наши результаты подчеркивают, что жесткое сокращение выбросов в текущем десятилетии имеет решающее значение для глобальной безопасности" — заключили ученые.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум 2 градуса к 2100 году.В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

https://ria.ru/20240730/klimat-1962959347.html

https://ria.ru/20240715/model-1959872342.html

земля

амазонка (река)

гренландия

арктика

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земля, амазонка (река), гренландия, оон, арктика