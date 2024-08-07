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Мужчину, облившего кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение
Мужчину, облившего кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение - РИА Новости, 07.08.2024
Мужчину, облившего кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение
Мужчина, обливший кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлен на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:10
2024-08-07T16:10
2024-08-07T16:10
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина, обливший кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлен на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. МВД и СК в апреле сообщали о задержании 31-летнего жителя поселка Монино, который выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость и облил из шприца девушку. Обеих госпитализировали - первую с ожогами глаз, вторую - с ожогом ноги. "Судом вынесено постановление в отношении 31-летнего мужчины, который облил кислотой двух местных жительниц. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что он совершил преступления по статьям о хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20240412/podozrevaemyy-1939727869.html
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происшествия, монино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Монино, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, облившего кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение
Мужчину, облившего кислотой жительниц подмосковного Монино, отправили на лечение