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Мужчину, облившего кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение

Мужчину, облившего кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение - РИА Новости, 07.08.2024

Мужчину, облившего кислотой жительниц Подмосковья, отправили на лечение

Мужчина, обливший кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлен на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:10

2024-08-07T16:10

2024-08-07T16:10

происшествия

монино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина, обливший кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлен на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. МВД и СК в апреле сообщали о задержании 31-летнего жителя поселка Монино, который выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость и облил из шприца девушку. Обеих госпитализировали - первую с ожогами глаз, вторую - с ожогом ноги. "Судом вынесено постановление в отношении 31-летнего мужчины, который облил кислотой двух местных жительниц. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что он совершил преступления по статьям о хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20240412/podozrevaemyy-1939727869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, монино, следственный комитет россии (ск рф)