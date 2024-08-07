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Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Религия
 
23:58 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/kirill-1964786947.html
Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области
Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении всех пострадавших в результате нападения украинских войск в Курской области и призывает духовенство... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T23:58
2024-08-07T23:58
религия
курская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении всех пострадавших в результате нападения украинских войск в Курской области и призывает духовенство вместе с ним молиться о жизни и здравии всех находящихся в опасности. "Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии, о скорейшем выздоровлении раненых, утешении родственников погибших, а также призываю духовенство возносить молитвы о жизни и здравии всех находящихся в опасности в данном регионе", - сказано в обращении патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями в Курской области, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата. Предстоятель Русской православной церкви "с большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети". Патриарх Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской церкви в Курской области "были нанесены целенаправленные удары". От обстрелов, отметил предстоятель, сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь и братия вынуждена была его покинуть. На фоне этих трагических событий, по словам патриарха, "примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу". Предстоятель РПЦ поблагодарил "священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, — всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место". Патриарх Кирилл отметил, что сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии "по мере сил и возможностей, учитывая всю опасность военных действий, оказывают помощь и духовную поддержку мирным жителям". Предстоятель РПЦ также дал указание Синодальному отделу по церковной благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим людям.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html
https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html
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курская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Курская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московский Патриархат
Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области

Патриарх Кирилл молится о спасении всех пострадавших в Курской области

© РИА Новости / Яна Лапикова | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото. . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении всех пострадавших в результате нападения украинских войск в Курской области и призывает духовенство вместе с ним молиться о жизни и здравии всех находящихся в опасности.
«
"Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии, о скорейшем выздоровлении раненых, утешении родственников погибших, а также призываю духовенство возносить молитвы о жизни и здравии всех находящихся в опасности в данном регионе", - сказано в обращении патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями в Курской области, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата.
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу
Вчера, 22:59
Предстоятель Русской православной церкви "с большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети".
Патриарх Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской церкви в Курской области "были нанесены целенаправленные удары". От обстрелов, отметил предстоятель, сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь и братия вынуждена была его покинуть.
На фоне этих трагических событий, по словам патриарха, "примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу". Предстоятель РПЦ поблагодарил "священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, — всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место".
Патриарх Кирилл отметил, что сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии "по мере сил и возможностей, учитывая всю опасность военных действий, оказывают помощь и духовную поддержку мирным жителям". Предстоятель РПЦ также дал указание Синодальному отделу по церковной благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим людям.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов
Вчера, 23:33
 
РелигияКурская областьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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