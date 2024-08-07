https://ria.ru/20240807/kirill-1964786947.html

Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области

Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Патриарх призвал молиться о находящихся в опасности в Курской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении всех пострадавших в результате нападения украинских войск в Курской области и призывает духовенство... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:58

2024-08-07T23:58

2024-08-07T23:58

религия

курская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о спасении всех пострадавших в результате нападения украинских войск в Курской области и призывает духовенство вместе с ним молиться о жизни и здравии всех находящихся в опасности. "Молю Всемилостивого Господа о спасении всех оказавшихся в центре этой трагедии, о скорейшем выздоровлении раненых, утешении родственников погибших, а также призываю духовенство возносить молитвы о жизни и здравии всех находящихся в опасности в данном регионе", - сказано в обращении патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями в Курской области, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата. Предстоятель Русской православной церкви "с большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети". Патриарх Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской церкви в Курской области "были нанесены целенаправленные удары". От обстрелов, отметил предстоятель, сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь и братия вынуждена была его покинуть. На фоне этих трагических событий, по словам патриарха, "примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу". Предстоятель РПЦ поблагодарил "священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, — всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место". Патриарх Кирилл отметил, что сотрудники отдела по социальному служению Курской епархии "по мере сил и возможностей, учитывая всю опасность военных действий, оказывают помощь и духовную поддержку мирным жителям". Предстоятель РПЦ также дал указание Синодальному отделу по церковной благотворительности принять участие в оказании помощи пострадавшим людям.

https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html

https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html

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курская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московский патриархат