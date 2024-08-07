https://ria.ru/20240807/kiev-1964575955.html

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.08.2024

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также семи соседних регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:18

2024-08-07T10:18

2024-08-07T10:18

специальная военная операция на украине

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киев

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также семи соседних регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 09.44 мск, тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в соседних Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. При этом в Сумской и Харьковской областях тревога звучит уже около 20 часов подряд. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

киев

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф