https://ria.ru/20240807/khramy-1964943690.html

Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области

Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области украинскими войсками были нанесены... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:08

2024-08-07T23:08

2024-08-08T15:12

религия

курская область

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области украинскими войсками были нанесены целенаправленные удары. "С большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети. Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви", - сказано в обращении патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями в Курской области, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата. Предстоятель РПЦ отметил, что от обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, братия вынуждена была его покинуть.

https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, русская православная церковь, московский патриархат