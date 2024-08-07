Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области
Патриарх: ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри РПЦ в Курской области
© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области украинскими войсками были нанесены целенаправленные удары.
"С большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети. Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви", - сказано в обращении патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями в Курской области, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата.
Предстоятель РПЦ отметил, что от обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, братия вынуждена была его покинуть.