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Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Религия
 
23:08 07.08.2024 (обновлено: 15:12 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/khramy-1964943690.html
Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области
Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области украинскими войсками были нанесены... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:08
2024-08-08T15:12
религия
курская область
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области украинскими войсками были нанесены целенаправленные удары. "С большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети. Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви", - сказано в обращении патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями в Курской области, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата. Предстоятель РПЦ отметил, что от обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, братия вынуждена была его покинуть.
https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html
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курская область, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Курская область, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Патриарх заявил о целенаправленных ударах ВСУ по храмам в Курской области

Патриарх: ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри РПЦ в Курской области

© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что по храмам и монастырям Русской православной церкви в Курской области украинскими войсками были нанесены целенаправленные удары.
"С большой душевной болью и глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о значительно усложнившейся ситуации в Курской области в связи с переходом государственной границы Российской Федерации украинскими войсками, в результате чего от обстрелов погибли и были ранены мирные жители, среди которых женщины и дети. Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви", - сказано в обращении патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями в Курской области, опубликованном в среду на сайте Московского патриархата.
Предстоятель РПЦ отметил, что от обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь, братия вынуждена была его покинуть.
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РелигияКурская областьРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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