https://ria.ru/20240807/khlopok-1964603125.html
В Лобне один человек пострадал при взрыве в квартире
В Лобне один человек пострадал при взрыве в квартире - РИА Новости, 07.08.2024
В Лобне один человек пострадал при взрыве в квартире
Хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:14
2024-08-07T12:14
2024-08-07T12:34
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."Произошел хлопок неизвестного происхождения. Есть один пострадавший, он отправлен в больницу", - сказали в ведомстве.В ведомстве уточнили, что возгорания после хлопка не последовало. Все обстоятельства уточняются, на месте работают спасатели.
https://ria.ru/20240806/vzryv-1964435749.html
лобня
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происшествия, лобня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Лобня, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Лобне один человек пострадал при взрыве в квартире
В подмосковной Лобне при хлопке неизвестного происхождения пострадал человек