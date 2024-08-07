https://ria.ru/20240807/khlopok-1964603125.html

В Лобне один человек пострадал при взрыве в квартире

В Лобне один человек пострадал при взрыве в квартире - РИА Новости, 07.08.2024

В Лобне один человек пострадал при взрыве в квартире

Хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал, сообщили... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:14

2024-08-07T12:14

2024-08-07T12:34

происшествия

лобня

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Хлопок "неизвестного происхождения" без последующего возгорания произошел в квартире жилого дома в Лобне Московской области, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."Произошел хлопок неизвестного происхождения. Есть один пострадавший, он отправлен в больницу", - сказали в ведомстве.В ведомстве уточнили, что возгорания после хлопка не последовало. Все обстоятельства уточняются, на месте работают спасатели.

https://ria.ru/20240806/vzryv-1964435749.html

лобня

московская область (подмосковье)

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происшествия, лобня, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)