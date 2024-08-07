https://ria.ru/20240807/khleb-1964638616.html

Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ

Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ

Украине грозит дефицит хлеба, сообщило в среду украинское издание "Минфин", пообщавшееся со специалистами отрасли. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:43

2024-08-07T13:43

2024-08-07T13:43

украина

в мире

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украине грозит дефицит хлеба, сообщило в среду украинское издание "Минфин", пообщавшееся со специалистами отрасли. "На Украине есть реальный риск перебоев с хлебом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщил изданию президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, за последние несколько месяцев на Украине сильно выросли цены на сырье для хлебобулочных изделий: мука подорожала на 50%, другие ингредиенты также добавили около 20% стоимости. В условиях дефицита электроэнергии постоянно растут затраты на работу оборудования, также дорожает логистика. Как подытожил собеседник издания, в таких условиях большинство предприятий вынуждены работать "в ноль" или даже уходят в убыток. Если такая ситуация сохранится, их придется остановить.

https://ria.ru/20240724/byudzhet-1961792225.html

https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире