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Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
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13:43 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/khleb-1964638616.html
Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ
Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ
Украине грозит дефицит хлеба, сообщило в среду украинское издание "Минфин", пообщавшееся со специалистами отрасли. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:43
2024-08-07T13:43
украина
в мире
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украине грозит дефицит хлеба, сообщило в среду украинское издание "Минфин", пообщавшееся со специалистами отрасли. "На Украине есть реальный риск перебоев с хлебом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщил изданию президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, за последние несколько месяцев на Украине сильно выросли цены на сырье для хлебобулочных изделий: мука подорожала на 50%, другие ингредиенты также добавили около 20% стоимости. В условиях дефицита электроэнергии постоянно растут затраты на работу оборудования, также дорожает логистика. Как подытожил собеседник издания, в таких условиях большинство предприятий вынуждены работать "в ноль" или даже уходят в убыток. Если такая ситуация сохранится, их придется остановить.
https://ria.ru/20240724/byudzhet-1961792225.html
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Украина, В мире
Украине грозит дефицит хлеба, пишут СМИ

"Минфин": Украина может столкнуться с перебоями поставок хлеба

© РИА Новости / Сергей АверинВыпечка хлеба
Выпечка хлеба - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Выпечка хлеба. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украине грозит дефицит хлеба, сообщило в среду украинское издание "Минфин", пообщавшееся со специалистами отрасли.
"На Украине есть реальный риск перебоев с хлебом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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Как сообщил изданию президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, за последние несколько месяцев на Украине сильно выросли цены на сырье для хлебобулочных изделий: мука подорожала на 50%, другие ингредиенты также добавили около 20% стоимости. В условиях дефицита электроэнергии постоянно растут затраты на работу оборудования, также дорожает логистика.
Как подытожил собеседник издания, в таких условиях большинство предприятий вынуждены работать "в ноль" или даже уходят в убыток. Если такая ситуация сохранится, их придется остановить.
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