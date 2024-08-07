https://ria.ru/20240807/kherson-1964685153.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:05

2024-08-07T16:05

2024-08-07T16:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". Воздушная тревога на подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240807/obstrel-1964641369.html

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херсонская область

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины