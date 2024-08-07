https://ria.ru/20240807/kharris-1964768935.html

Политологи объяснили выбор напарника на выборах для Харрис

Политологи объяснили выбор напарника на выборах для Харрис - РИА Новости, 07.08.2024

Политологи объяснили выбор напарника на выборах для Харрис

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца в качестве напарника на выборах из-за... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:33

2024-08-07T21:33

2024-08-07T21:33

в мире

пенсильвания

сша

израиль

камала харрис

джош шапиро

дональд трамп

калифорнийский технологический институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961452940_0:24:2512:1436_1920x0_80_0_0_dcff8f0c0a35dda23d137bfb177afb42.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца в качестве напарника на выборах из-за открытой поддержки израильской операции в секторе Газа другим претендентом на эту роль - губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, заявили РИА Новости западные политологи. Во вторник штаб Харрис подтвердил выбор Уолца на роль ее напарника и кандидата в вице-президенты. "Это означает, что антиизраильское крыло Демократической партии в значительной степени контролирует ситуацию. На мой взгляд, Шапиро был бы гораздо лучшим выбором с точки зрения победы на выборах", - сказал Родрик Кивит, профессор политологии Калифорнийского технологического института. При этом эксперт отметил, что выбор напарника редко оказывает влияние на результаты голосования. По словам Кивита, единственный раз это имело значение в 1972 году, когда выяснилось, что Том Иглтон, бывший напарником кандидата в президенты от демократов Джорджа Макговерна, проходил курс электрошоковой терапии в психиатрической клинике. Иглтон вышел из гонки, но Макговерн был унижен и сокрушительно проиграл Ричарду Никсону. Алан Кафруни, преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа, отметил, что победа Шапиро в 2022 году на выборах губернатора Пенсильвании, одного из ключевых штатов в общенациональном предвыборном раскладе, показала, что у него были хорошие шансы помочь демократам в президентской гонке. "Однако Шапиро занял твердую позицию в поддержку действий Израиля в Газе, в частности, осуждая пропалестинских активистов, особенно студентов и многих молодых людей, как антисемитов. Молодежь - это основной электорат демократов. Действия Израиля в Газе изменили общественное мнение многих американцев", - сказал Кафруни. Ричард Бенсел, профессор государственного управления в Корнельском университете, заявил, что на месте Харрис выбрал бы Шапиро, чтобы обеспечить важную победу в Пенсильвании. "Но это был выбор Харрис, и, очевидно, она не захотела еще больше отдалять левое крыло партии", - отметил он. ВальцVS. Вэнс: битва личностей По прогнозам экспертов, после того как Тим Уолц будет выдвинут в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, напарник Дональда Трампа Джей-Ди Вэнс может показаться "странным" и даже "экстремистским", что ухудшит шансы республиканцев на победу в ноябре. "Одно из достоинств Тима Уолца заключается в том, что он будет очень хорошо контрастировать с Вэнсом на предстоящих вице-президентских дебатах (если таковые состоятся). Привлекательная личность Уолца и его умеренная манера поведения только усилят впечатление общественности о Вэнсе как о неуравновешенном экстремисте", - сказал Бенсел. Кафруни отметил, что не ожидает каких-либо серьезных изменений в кампании Харрис. По словам эксперта, хотя Уолц, несомненно, усилит ее команду, президентская гонка, как ожидается, будет очень напряженной, и существует множество переменных, над которыми кандидаты, не говоря уже об их напарниках, не имеют никакой власти. И Карфурни, и Бенсел предположили, что Трамп и его штаб теперь могут пожалеть о выборе Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты. "С этой точки зрения Харрис сделала очень безопасный выбор, который дает демократам преимущество", - сказал Бенсел. Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240803/germaniya-1963771530.html

https://ria.ru/20240807/ssha-1964580859.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964051534.html

пенсильвания

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания, сша, израиль, камала харрис, джош шапиро, дональд трамп, калифорнийский технологический институт, выборы президента сша — 2024