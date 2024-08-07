https://ria.ru/20240807/kharris-1964768935.html
Политологи объяснили выбор напарника на выборах для Харрис
Политологи объяснили выбор напарника на выборах для Харрис - РИА Новости, 07.08.2024
Политологи объяснили выбор напарника на выборах для Харрис
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца в качестве напарника на выборах из-за... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:33
2024-08-07T21:33
2024-08-07T21:33
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камала харрис
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дональд трамп
калифорнийский технологический институт
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца в качестве напарника на выборах из-за открытой поддержки израильской операции в секторе Газа другим претендентом на эту роль - губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, заявили РИА Новости западные политологи. Во вторник штаб Харрис подтвердил выбор Уолца на роль ее напарника и кандидата в вице-президенты. "Это означает, что антиизраильское крыло Демократической партии в значительной степени контролирует ситуацию. На мой взгляд, Шапиро был бы гораздо лучшим выбором с точки зрения победы на выборах", - сказал Родрик Кивит, профессор политологии Калифорнийского технологического института. При этом эксперт отметил, что выбор напарника редко оказывает влияние на результаты голосования. По словам Кивита, единственный раз это имело значение в 1972 году, когда выяснилось, что Том Иглтон, бывший напарником кандидата в президенты от демократов Джорджа Макговерна, проходил курс электрошоковой терапии в психиатрической клинике. Иглтон вышел из гонки, но Макговерн был унижен и сокрушительно проиграл Ричарду Никсону. Алан Кафруни, преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа, отметил, что победа Шапиро в 2022 году на выборах губернатора Пенсильвании, одного из ключевых штатов в общенациональном предвыборном раскладе, показала, что у него были хорошие шансы помочь демократам в президентской гонке. "Однако Шапиро занял твердую позицию в поддержку действий Израиля в Газе, в частности, осуждая пропалестинских активистов, особенно студентов и многих молодых людей, как антисемитов. Молодежь - это основной электорат демократов. Действия Израиля в Газе изменили общественное мнение многих американцев", - сказал Кафруни. Ричард Бенсел, профессор государственного управления в Корнельском университете, заявил, что на месте Харрис выбрал бы Шапиро, чтобы обеспечить важную победу в Пенсильвании. "Но это был выбор Харрис, и, очевидно, она не захотела еще больше отдалять левое крыло партии", - отметил он. ВальцVS. Вэнс: битва личностей По прогнозам экспертов, после того как Тим Уолц будет выдвинут в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, напарник Дональда Трампа Джей-Ди Вэнс может показаться "странным" и даже "экстремистским", что ухудшит шансы республиканцев на победу в ноябре. "Одно из достоинств Тима Уолца заключается в том, что он будет очень хорошо контрастировать с Вэнсом на предстоящих вице-президентских дебатах (если таковые состоятся). Привлекательная личность Уолца и его умеренная манера поведения только усилят впечатление общественности о Вэнсе как о неуравновешенном экстремисте", - сказал Бенсел. Кафруни отметил, что не ожидает каких-либо серьезных изменений в кампании Харрис. По словам эксперта, хотя Уолц, несомненно, усилит ее команду, президентская гонка, как ожидается, будет очень напряженной, и существует множество переменных, над которыми кандидаты, не говоря уже об их напарниках, не имеют никакой власти. И Карфурни, и Бенсел предположили, что Трамп и его штаб теперь могут пожалеть о выборе Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты. "С этой точки зрения Харрис сделала очень безопасный выбор, который дает демократам преимущество", - сказал Бенсел. Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240803/germaniya-1963771530.html
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в мире, пенсильвания, сша, израиль, камала харрис, джош шапиро, дональд трамп, калифорнийский технологический институт, выборы президента сша — 2024
В мире, Пенсильвания, США, Израиль, Камала Харрис, Джош Шапиро, Дональд Трамп, Калифорнийский технологический институт, Выборы президента США — 2024
Политологи объяснили выбор напарника на выборах для Харрис
Эксперт: Харрис не выбрала Шапиро напарником на выборах из-за поддержки Израиля
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца в качестве напарника на выборах из-за открытой поддержки израильской операции в секторе Газа другим претендентом на эту роль - губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, заявили РИА Новости западные политологи.
Во вторник штаб Харрис подтвердил выбор Уолца на роль ее напарника и кандидата в вице-президенты.
«
"Это означает, что антиизраильское крыло Демократической партии в значительной степени контролирует ситуацию. На мой взгляд, Шапиро был бы гораздо лучшим выбором с точки зрения победы на выборах", - сказал Родрик Кивит, профессор политологии Калифорнийского технологического института.
При этом эксперт отметил, что выбор напарника редко оказывает влияние на результаты голосования. По словам Кивита, единственный раз это имело значение в 1972 году, когда выяснилось, что Том Иглтон, бывший напарником кандидата в президенты от демократов Джорджа Макговерна, проходил курс электрошоковой терапии в психиатрической клинике. Иглтон вышел из гонки, но Макговерн был унижен и сокрушительно проиграл Ричарду Никсону
.
Алан Кафруни, преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа, отметил, что победа Шапиро в 2022 году на выборах губернатора Пенсильвании, одного из ключевых штатов в общенациональном предвыборном раскладе, показала, что у него были хорошие шансы помочь демократам в президентской гонке.
«
"Однако Шапиро занял твердую позицию в поддержку действий Израиля в Газе, в частности, осуждая пропалестинских активистов, особенно студентов и многих молодых людей, как антисемитов. Молодежь - это основной электорат демократов. Действия Израиля в Газе изменили общественное мнение многих американцев", - сказал Кафруни.
Ричард Бенсел, профессор государственного управления в Корнельском университете, заявил, что на месте Харрис выбрал бы Шапиро, чтобы обеспечить важную победу в Пенсильвании.
«
"Но это был выбор Харрис, и, очевидно, она не захотела еще больше отдалять левое крыло партии", - отметил он.
ВальцVS. Вэнс: битва личностей
По прогнозам экспертов, после того как Тим Уолц будет выдвинут в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, напарник Дональда Трампа
Джей-Ди Вэнс может показаться "странным" и даже "экстремистским", что ухудшит шансы республиканцев на победу в ноябре.
«
"Одно из достоинств Тима Уолца заключается в том, что он будет очень хорошо контрастировать с Вэнсом на предстоящих вице-президентских дебатах (если таковые состоятся). Привлекательная личность Уолца и его умеренная манера поведения только усилят впечатление общественности о Вэнсе как о неуравновешенном экстремисте", - сказал Бенсел.
Кафруни отметил, что не ожидает каких-либо серьезных изменений в кампании Харрис. По словам эксперта, хотя Уолц, несомненно, усилит ее команду, президентская гонка, как ожидается, будет очень напряженной, и существует множество переменных, над которыми кандидаты, не говоря уже об их напарниках, не имеют никакой власти.
И Карфурни, и Бенсел предположили, что Трамп и его штаб теперь могут пожалеть о выборе Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты.
«
"С этой точки зрения Харрис сделала очень безопасный выбор, который дает демократам преимущество", - сказал Бенсел.
Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.