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Представитель ХАМАС назвал возможный ответ на убийство Хании правом Ирана
Представитель ХАМАС назвал возможный ответ на убийство Хании правом Ирана - РИА Новости, 07.08.2024
Представитель ХАМАС назвал возможный ответ на убийство Хании правом Ирана
Иран вправе и должен ответить на убийство на своей территории главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил в интервью РИА Новости представитель палестинского... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:35
2024-08-07T14:35
2024-08-07T14:35
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убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 7 авг – РИА Новости. Иран вправе и должен ответить на убийство на своей территории главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил в интервью РИА Новости представитель палестинского движения в Иране Халед аль-Каддуми. В покушении на своего лидера, который приехал в Тегеран на инаугурацию президента президента Масуда Пезешкиана, исламисты обвинили Израиль, где отказываются комментировать сообщения о своей причастности. "Ответить (на убийство Хании – ред.) есть право Ирана и сил сопротивления, поскольку Израиль нарушил международный закон. Экстерриториальная атака (нарушает – ред.) международный закон. Никто вообще не думает, что Иран не ответит. Должен ответить! Согласно международным законам, должен ответить", – сказал аль-Каддуми. Он подчеркнул при этом, что форма, масштабы и время ответа должны определяться руководством страны. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Газета New York Times со ссылкой на неназванные источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани позднее заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
https://ria.ru/20240807/khaniya-1964642949.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Представитель ХАМАС назвал возможный ответ на убийство Хании правом Ирана
Представитель ХАМАС аль-Каддуми: Иран вправе ответить на убийство Хании