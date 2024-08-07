https://ria.ru/20240807/khamas-1964547013.html

Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании

Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании - РИА Новости, 07.08.2024

Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании

Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании еще больше отдаляет прекращение огня в Газе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:18

2024-08-07T05:18

2024-08-07T05:19

в мире

израиль

китай

исмаил хания

ван и (политик)

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании еще больше отдаляет прекращение огня в Газе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с египетским коллегой Бадром Абдель Аты. “Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране привела к еще большему обострению в регионе. Это убийство нарушает основные принципы устава ООН, посягает на суверенитет и достоинство Ирана, наносит серьезный ущерб усилиям всех сторон по достижению мира и еще больше отдаляет прекращение огня в Газе. Мы выступаем решительно против этого и выражаем резкое осуждение”, - приводит его слова МИД КНР. По словам министра, месть порождает месть и приводит к замкнутому кругу, а сдерживание насилия с помощью насилия может лишь обострить противоречия. “В вопросе конфликта в Газе не может быть двойных стандартов”, - подчеркнул Ван И. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240806/khamas-1964530540.html

https://ria.ru/20240807/palestina-1964541734.html

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в мире, израиль, китай, исмаил хания, ван и (политик), хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране