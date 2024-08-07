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Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании - РИА Новости, 07.08.2024
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05:18 07.08.2024 (обновлено: 05:19 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/khamas-1964547013.html
Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании
Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании - РИА Новости, 07.08.2024
Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании
Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании еще больше отдаляет прекращение огня в Газе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:18
2024-08-07T05:19
в мире
израиль
китай
исмаил хания
ван и (политик)
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании еще больше отдаляет прекращение огня в Газе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с египетским коллегой Бадром Абдель Аты. “Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране привела к еще большему обострению в регионе. Это убийство нарушает основные принципы устава ООН, посягает на суверенитет и достоинство Ирана, наносит серьезный ущерб усилиям всех сторон по достижению мира и еще больше отдаляет прекращение огня в Газе. Мы выступаем решительно против этого и выражаем резкое осуждение”, - приводит его слова МИД КНР. По словам министра, месть порождает месть и приводит к замкнутому кругу, а сдерживание насилия с помощью насилия может лишь обострить противоречия. “В вопросе конфликта в Газе не может быть двойных стандартов”, - подчеркнул Ван И. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240806/khamas-1964530540.html
https://ria.ru/20240807/palestina-1964541734.html
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в мире, израиль, китай, исмаил хания, ван и (политик), хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Китай, Исмаил Хания, Ван И (политик), ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Глава МИД Китая прокомментировал убийство Хании

Ван И: гибель Хании отдаляет мир в Секторе Газа

© AP Photo / Petr David JosekВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании еще больше отдаляет прекращение огня в Газе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.
“Гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране привела к еще большему обострению в регионе. Это убийство нарушает основные принципы устава ООН, посягает на суверенитет и достоинство Ирана, наносит серьезный ущерб усилиям всех сторон по достижению мира и еще больше отдаляет прекращение огня в Газе. Мы выступаем решительно против этого и выражаем резкое осуждение”, - приводит его слова МИД КНР.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС
Вчера, 23:31
По словам министра, месть порождает месть и приводит к замкнутому кругу, а сдерживание насилия с помощью насилия может лишь обострить противоречия.
“В вопросе конфликта в Газе не может быть двойных стандартов”, - подчеркнул Ван И.
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Глава Палестины рассказал, когда начнутся переговоры о едином правительстве
03:10
 
В миреИзраильКитайИсмаил ХанияВан И (политик)ХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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