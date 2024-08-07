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Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2024
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05:18 07.08.2024 (обновлено: 05:21 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/khamas-1964546831.html
Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС
Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2024
Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:18
2024-08-07T05:21
в мире
израиль
китай
египет
исмаил хания
ван и (политик)
ллойд остин
хамас
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может привести к началу полномасштабной войны в регионе, сообщил МИД КНР. "Египет глубоко обеспокоен обострением ситуации в Газе, гибель Хании еще более осложнила достижение соглашения о прекращении огня и даже может привести к началу полномасштабной войны в регионе. Регион уже не может проходить через войны и потрясения", - сказал глава египетского МИД, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство Китая. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, израиль, китай, египет, исмаил хания, ван и (политик), ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Китай, Египет, Исмаил Хания, Ван И (политик), Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС

Глава МИД Египта: гибель Хании еще больше отдаляет прекращение огня в Газе

© AP Photo / Vahid SalemiИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Исмаил Хания. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может привести к началу полномасштабной войны в регионе, сообщил МИД КНР.
"Египет глубоко обеспокоен обострением ситуации в Газе, гибель Хании еще более осложнила достижение соглашения о прекращении огня и даже может привести к началу полномасштабной войны в регионе. Регион уже не может проходить через войны и потрясения", - сказал глава египетского МИД, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
Вчера, 08:00
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
 
В миреИзраильКитайЕгипетИсмаил ХанияВан И (политик)Ллойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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