https://ria.ru/20240807/khamas-1964546831.html

Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС

Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2024

Глава МИД Египта рассказал о возможных последствиях гибели главы ХАМАС

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:18

2024-08-07T05:18

2024-08-07T05:21

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ллойд остин

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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил, что гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может привести к началу полномасштабной войны в регионе, сообщил МИД КНР. "Египет глубоко обеспокоен обострением ситуации в Газе, гибель Хании еще более осложнила достижение соглашения о прекращении огня и даже может привести к началу полномасштабной войны в регионе. Регион уже не может проходить через войны и потрясения", - сказал глава египетского МИД, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство Китая. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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